Manufactura Zapalinamé sumó 400 empleos en Saltillo en 2025

El director general de Manufacturas Zapalinamé, Rafael Amar, indicó que el año pasado fueron alrededor de 400 nuevos empleos los que se generaron en las diversas plantas que están dentro del parque, como las que se ubican en otros parques industriales.

Agregó que el año pasado eran 3,800 trabajadores y llegaron a ser hasta 4,200 empleos, además de las plantas que tienen en el parque de Zapa, hay otras cuatro fuera ubicadas en los parques industriales de Amistad, 360 Industrial Park y Alianza en Derramadero.

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De los empleos que se han generado este año, comentó que van alrededor de cien y entre ellos, destacó que 50 fueron de la empresa Infinitum Electric y el resto fueron de otras plantas.

Por otra parte, dijo que tienen dos prospectos, que esperan se concreten este año, entre ellos hay del giro metalmecánico.

Finalmente indicó que en el parque industrial cuentan todavía con cuatro naves y antes de tomar una decisión sobre crecer o no, están esperando a ver qué pasa con la revisión del T-MEC, para así analizar lo que viene para el futuro.