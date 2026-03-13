Manufactura Zapalinamé sumó 400 empleos en Saltillo en 2025

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 13 marzo 2026
    Manufactura Zapalinamé sumó 400 empleos en Saltillo en 2025
    Rafael Amar indicó que de los empleos que se han generado, la mitad se crearon tras la instalación de la planta Infinitum Electric. REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.

Además se informó que se encuentren en en pláticas con directivos de empresas sobre dos proyectos del giro metalmecánico

El director general de Manufacturas Zapalinamé, Rafael Amar, indicó que el año pasado fueron alrededor de 400 nuevos empleos los que se generaron en las diversas plantas que están dentro del parque, como las que se ubican en otros parques industriales.

Agregó que el año pasado eran 3,800 trabajadores y llegaron a ser hasta 4,200 empleos, además de las plantas que tienen en el parque de Zapa, hay otras cuatro fuera ubicadas en los parques industriales de Amistad, 360 Industrial Park y Alianza en Derramadero.

TE PUEDE INTERESAR: Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México

De los empleos que se han generado este año, comentó que van alrededor de cien y entre ellos, destacó que 50 fueron de la empresa Infinitum Electric y el resto fueron de otras plantas.

Por otra parte, dijo que tienen dos prospectos, que esperan se concreten este año, entre ellos hay del giro metalmecánico.

Finalmente indicó que en el parque industrial cuentan todavía con cuatro naves y antes de tomar una decisión sobre crecer o no, están esperando a ver qué pasa con la revisión del T-MEC, para así analizar lo que viene para el futuro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
Empresas

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

En torno al 8M en Saltillo. Cosas y sucedidos
CUARTOSCURO

¿Qué fue eso del #8M de la Presidenta y Comandanta?
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
El consumo de agua durante febrero creció a la par que las temperaturas alcanzaron un récord para ese mes.

Sube 5% el consumo de agua en Saltillo ante temperaturas récord
La mariguana se mantiene como la de mayor consumo en la localidad, generando más atenciones en los CIJ.

Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía
Los vuelos directos de Saltillo a Cancún mantienen salidas a las 2:30 de la tarde y registran todavía decenas de asientos disponibles para finales de marzo y principios de abril.

De cara a Semana Santa, ¿aún hay disponibilidad de vuelos Saltillo-Cancún?
Bien plantada

Bien plantada
Los perros de la guerra

Los perros de la guerra