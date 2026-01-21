Mark Zuckerberg planea una instalación de IA del tamaño de Manhattan: Trump en Davos 2026

Estados Unidos está impulsando el crecimiento del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y Donald Trump comentó en el Foro Económico Mundial que Mark Zuckerberg planea una instalación de desarrollo de IA del tamaño de Manhattan, representando un gasto de 50 mil millones de dólares.

“La IA ha sido un factor importante. La IA es masiva. Quiero decir, Mark Zuckerberg me enseñó una planta [instalación] donde la puso sobre un mapa de Manhattan y era básicamente del tamaño de Manhattan. No es... yo dije: ‘tienes que estar bromeando’. Es una planta que tenía millas de largo, millas de ancho, muy alta. No creo que fuera tan alta como el Empire State, pero era alta. Y literalmente cubría la mayor parte de la isla de Manhattan”, comentó Trump en Davos.

La instalación de esta planta tendrá —en palabras de Trump— su propia generación eléctrica para “vender a un precio muy barato el exceso de electricidad que generen de vuelta a nuestra red. Así que eso resolverá algunos problemas para ciertos estados que no tienen suficiente electricidad”.

Esta asociación entre plantas de energía y centros de datos se debe a que los modelos de IA consumen cantidades industriales de electricidad, a tal grado que la red pública de electricidad no es suficiente. La construcción de empresas de energía para suministrar las empresas tecnológicas representa una tendencia empresarial en este sector.

META COMPUTE: LA APUESTA PARA EL DESARROLLO EN IA

En su cuenta personal de Facebook, el pasado 12 de enero, Zuckerberg anunció un nuevo proyecto de Meta para generar “decenas de gigavatios en esta década”: Meta Compute.

La apuesta por la generación de sumas inmensas de energía para solventar los requerimientos de sus centros de datos con inteligencia artificial no es nueva y se suma a los 72 mil millones de dólares invertidos el segundo trimestre de 2025 para desarrollar la IA de Meta.

EMPRESAS DE IA = EMPRESAS DE ENERGÍA

OpenAI (empresa matriz de ChatGPT) también anunció el pasado 9 de enero una inversión por mil millones de dólares para desarrollar infraestructura energética en Estados Unidos.

Trump ya había mencionado en enero de 2025 inversiones en inteligencia artificial y energía con el proyecto Stargate, asegurando cifras de hasta 500 mil millones de dólares en 4 años para construir 20 centros de datos en IA.

Esta colaboración entre gobierno e iniciativa privada se llevaría a cabo con OpenAI, SoftBank y Oracle.