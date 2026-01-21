Mark Zuckerberg planea una instalación de IA del tamaño de Manhattan: Trump en Davos 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 21 enero 2026
    Mark Zuckerberg planea una instalación de IA del tamaño de Manhattan: Trump en Davos 2026
    “Es una planta que tenía millas de largo, millas de ancho, muy alta. No creo que fuera tan alta como el Empire State, pero era alta”, comentó Trump en el Foro Económico Mundial. AP

En la 56 Reunión del Fondo Económico Mundial, el mandatario estadounidense informó que seguirán las inversiones en IA y la colaboración entre gobierno e IP

Estados Unidos está impulsando el crecimiento del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y Donald Trump comentó en el Foro Económico Mundial que Mark Zuckerberg planea una instalación de desarrollo de IA del tamaño de Manhattan, representando un gasto de 50 mil millones de dólares.

“La IA ha sido un factor importante. La IA es masiva. Quiero decir, Mark Zuckerberg me enseñó una planta [instalación] donde la puso sobre un mapa de Manhattan y era básicamente del tamaño de Manhattan. No es... yo dije: ‘tienes que estar bromeando’. Es una planta que tenía millas de largo, millas de ancho, muy alta. No creo que fuera tan alta como el Empire State, pero era alta. Y literalmente cubría la mayor parte de la isla de Manhattan”, comentó Trump en Davos.

TE PUEDE INTERESAR: Trump traería de vuelta la industria automotriz de Canadá, México y Japón a EU

La instalación de esta planta tendrá —en palabras de Trump— su propia generación eléctrica para “vender a un precio muy barato el exceso de electricidad que generen de vuelta a nuestra red. Así que eso resolverá algunos problemas para ciertos estados que no tienen suficiente electricidad”.

Esta asociación entre plantas de energía y centros de datos se debe a que los modelos de IA consumen cantidades industriales de electricidad, a tal grado que la red pública de electricidad no es suficiente. La construcción de empresas de energía para suministrar las empresas tecnológicas representa una tendencia empresarial en este sector.

META COMPUTE: LA APUESTA PARA EL DESARROLLO EN IA

En su cuenta personal de Facebook, el pasado 12 de enero, Zuckerberg anunció un nuevo proyecto de Meta para generar “decenas de gigavatios en esta década”: Meta Compute.

La apuesta por la generación de sumas inmensas de energía para solventar los requerimientos de sus centros de datos con inteligencia artificial no es nueva y se suma a los 72 mil millones de dólares invertidos el segundo trimestre de 2025 para desarrollar la IA de Meta.

EMPRESAS DE IA = EMPRESAS DE ENERGÍA

OpenAI (empresa matriz de ChatGPT) también anunció el pasado 9 de enero una inversión por mil millones de dólares para desarrollar infraestructura energética en Estados Unidos.

Trump ya había mencionado en enero de 2025 inversiones en inteligencia artificial y energía con el proyecto Stargate, asegurando cifras de hasta 500 mil millones de dólares en 4 años para construir 20 centros de datos en IA.

Esta colaboración entre gobierno e iniciativa privada se llevaría a cabo con OpenAI, SoftBank y Oracle.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Ia
Tecnología
Dinero

Localizaciones


Davos
Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Mark Zuckerberg

Organizaciones


Meta Platforms Inc

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump y su apetito delirante

Trump y su apetito delirante
true

Cubana reparte visas a hondureños izquierdistas para refugiarse en México
true

POLITICÓN: Sheinbaum entrega otros 37 narcos a EU y salpica a Piedras Negras
El alcalde Román Cepeda aseguró que la administración municipal aportará toda la información necesaria para el esclarecimiento del caso y actuará conforme a derecho.

Torreón: Román Cepeda ofrece transparencia y colaboración total en investigación por muerte del joven Cris Pérez
En rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que los ataques a narcolanchas han sido 100% efectivos.

Advierte Donald Trump: ‘Llegarán muy pronto ataques por tierra para frenar drogas’
Frank González, director del programa de futbol americano de la UAdeC, encabeza el grupo de ponentes del evento.

Clínica Lobos 2026: UAdeC abre capacitación gratuita para entrenadores de futbol americano
Ratcliffe ha sido señalado como el impulsor de las acciones de sabotaje y el reclutamiento de fuentes que permitieron el seguimiento en tiempo real de los movimientos de Maduro

La captura de Maduro muestra la nueva estrategia de la CIA en América Latina
Según un estudio elaborado por Sheila Kahyaoglu, si los pasajeros de un avión pesan menos, se gastaría menos combustible y esto presentaría un ahorro para las aerolíneas.

Los medicamentos para adelgazar podrían ahorrar 580 millones de dólares a las aerolíneas de EU