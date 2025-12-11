Marriott cuenta con 17% de la capacidad hotelera de Saltillo

Actualmente en Saltillo, Marriott con las diferentes marcas que opera en la ciudad, cuenta con 700 habitaciones de hotel, lo que representa cerca del 17% de la capacidad hotelera de la región.

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, Enrique López Aguirre, indicó que Saltillo se fortalece como destino turístico al contar con una presencia cada vez mayor de Marriott, que opera en la ciudad con marcas como Courtyard, AC, Four Points y City Express, y ahora, CASAMAYOR como Autograph Collection.

TE PUEDE INTERESAR: Desarrollos habitacionales en Saltillo: motor clave para la reactivación económica post-pandemia

Las que en total, suman alrededor de 700 habitaciones disponibles, que conforman cerca del 17% de la capacidad real hotelera de la región, lo cual incrementará la capacidad turística y ampliará la capacidad de la ciudad para recibir eventos, congresos, turismo corporativo y viajes de placer.

Asimismo destacó que el renombramiento del hotel de mayor prestigio de Saltillo, CASAMAYOR Hotel La Hacienda, antes Quinta Real, representa mucho más que un cambio de identidad.

Indicó que es el paso previo a un proceso de conversión hacia Autograph Collection, marca que caracterizada por ser una colección de hoteles emblemáticos dentro de Marriott, reconocidos por su identidad, carácter y experiencia diferenciada.

Esto traerá consigo una profunda renovación, respetando la esencia y el arte de la propiedad, para elevar la experiencia del huésped a estándares internacionales, además de integrar al hotel en el ecosistema global de ventas, distribución y lealtad de Marriott Bonvoy.

Actualmente, CASAMAYOR, ya se encuentra conectado a los sistemas de reservas de la marca, lo cual podemos constatar a través del portal Marriott.com

Tanto el restaurante como el bar y los salones de eventos mantendrán su vocación de servicio a la comunidad, ofreciendo la mejor experiencia culinaria y de hospitalidad hotelera en Saltillo, ahora reforzada con estándares internacionales, mayor calidad en servicio y una propuesta renovada.

COLECCIÓN DE AUTÓGRAFOS HASTA AGOSTO-SEPTIEMBRE

El presidente del Consejo del Hotel CASAMAYOR Hacienda, Roberto Cabello Elizondo indicó que será entre agosto-septiembre del próximo año cuando agregarán al nombre Autograph Collection, toda vez que hay ciertas cosas que pide la marca con las que se deben cumplir antes.

Por lo pronto, del impacto que presentan estos primeros días con el nuevo nombre del hotel, Cabello Elizondo respondió que van bien, están en la página de Marriott como CASAMAYOR Hacienda, aunque parece que todavía no se puede medir el impacto directo porque llevan apenas ocho días, lo que estimó se podrá medir hasta principios o mediados del siguientes meses.

“Ahorita sigue con mucha afluencia tanto en las habitaciones como en los eventos que se organizan ahora en diciembre”, aseguró.

En el caso de la remodelación del hotel, recordó que desde hace dos años iniciaron con la remodelación de los cuartos, tiene ya remodelados el piso 3 y 4, para ahora continuar con el piso 1 y 2 y con algunas áreas.

En ésta última recordó que la inversión es de 80 millones de pesos y están evaluando cuando tiempo se llevará la remodelación completa, puede ser un año si en ella se tienen 2 a 3 meses con un trabajo intensivo o si se decide llevarlos en etapas, entonces será de 2.5 años.

Destacó que entre los proyectos está en independizar algunas áreas, para que funcionen no solo para los huéspedes, sino también para la gente local, hoy se tiene el bar, el business center y salón de eventos, así como el restaurante y en un futuro, se contempla un spa.

Cabello Elizondo destacó que Marriott es la cadena número uno a nivel mundial y cuenta con muchos clientes frecuentes en su programa de lealtad, por lo que quienes viajen con Marriott y en el mundo cuando vengan a Saltillo ésta será su primera opción.