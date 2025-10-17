Más de 350 bodas mensuales se realizan en la Región Sureste; 30% son en haciendas y viñedos

Más de 350 bodas mensuales se realizan en la Región Sureste y de ellas, el 30% se lleva acabo en viñedos y haciendas, señaló la directora de la Asociación de Consultores de Bodas y Eventos Capítulo Saltillo, Nadia Esquivel.

De acuerdo a lo que informó el promedio de asistentes en las bodas es de 150 a 200 personas; aunque en viñedos se llega a tener bodas de 50, 100 y hasta 250 asistentes, mientras que en Saltillo hasta de 600 asistentes.

Estimó que entre un 30 a 40% de las bodas que se realizan en la región son de foráneos, principalmente de Monterrey, Torreón y de Estados Unidos, mientras los costos de estos eventos se han elevado un 20%, ante los aumentos que también se han presentado en alimentos, accesorios, aparatos de iluminación, mano de obra y demás.

En el caso de los proveedores, consideró que se cuentan con todos los que se necesitan para prestar los diferentes servicios en las bodas, salvo que sea algo muy especializado o que sea un servicio que se tiene en la región.

Para una boda en mínimo son 20 proveedores los que se involucran, aunque hay lugares que ofrecen paquetes.

Finalmente comentó que previo a la pandemia se realizaban 220 bodas, por lo que el número se incrementó bastante en comparación a las 350 bodas mensuales que hoy se tienen, aunque antes el número de asistentes era mayor, con más de 200 contra los 150 o 200 que se tiene actualmente.