Más del 80% de las empresas en México estima que los ataques de ‘secuestro digital’ crecerán

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 22 febrero 2026
    Más del 80% de las empresas en México estima que los ataques de ‘secuestro digital’ crecerán
    Hay más atención por parte de los cibercriminales que buscan capturar recursos económicos mediante ataques. ESPECIAL.

Lo anterior sucede ante el boom del ‘nearshoring’, el cual atraerá más ciberamenazas para el sector en México

CDMX.- Hasta el 75 % de las compañías en México perciben que el nivel de amenaza sobre ataques de ciberseguridad como el “secuestro digital” ha aumentado en los últimos años, al mismo tiempo que un 81% tiene la expectativa de que aumentará y solo un 3% que disminuirá

El ‘nearshoring’, la industrialización y la digitalización acelerada en México están ampliando la superficie de ataque para el crimen cibernético y elevando la atención sobre las empresas.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia arancel global de 10% adicional a los existentes, tras fallo de la Corte

De acuerdo a Marcelo Felman, director de Ciberseguridad para Microsoft Latinoamérica, el fenómeno de la relocalización de las cadenas de suministro o ‘nearshoring’ es una “fantástica noticia” para México por implicar más inversión e integración económica

No obstante, en actividades intensivas en producción, la “disrupción operacional” es “posiblemente el peor dolor de cabeza” para una organización manufacturera que intenta producir al máximo para atender la demanda.

En ese sentido, describió el ransomware como un “secuestro digital”: un tipo de malware (software malicioso), que vuelve inutilizable la información de una organización hasta que se obtiene una “llave” para desbloquearla, llave que el atacante “vende”.

El directivo afirmó que este es “el ataque más común en México y en América Latina” por su capacidad de operar “a gran escala”.

Lo anterior, de acuerdo a una encuesta de ciberseguridad encargada por Microsoft a Edelman —aplicada en línea a expertos de grandes empresas (más de 250 empleados y más de 200 computadoras activas) en mercados como México, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Puerto Rico.

En ésta se expuso que el 60% de las grandes empresas en América Latina percibe un nivel de amenaza “muy alto o alto” sobre el secuestro virtual: Data & Intelligence en Edelman

Según los resultados presentados por Alba Hermo, directora de Data & Intelligence en Edelman, el 60% de las grandes empresas en América Latina percibe un nivel de amenaza “muy alto o alto”.

Además, el 74 % considera que el nivel de amenaza ha aumentado en los últimos años y un 80 % prevé que el riesgo seguirá creciendo en los próximos dos a tres años, con diferencias “pequeñas” entre países y una base “muy similar”.

Por otro lado en México hasta el 75 % de las compañías en México considera que el nivel de amenaza sobre ataques de ciberseguridad y el 81% que aumentará en un futuro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciberataques
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


Microsoft

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales.

Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez comenzaron con las obras de este nuevo hospital en Saltillo.

Saltillo: Dan banderazo a Hospital de Especialidades del IMSS; es el primero de gran escala en más de cuatro décadas
Durante la mañana de este domingo se reportan bloqueos carreteros, colocación de ponchallantas y quemas de vehículos en varios municipios de Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.

Reportan bloqueos carreteros con vehículos y quema de negocios en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato
Extraba­jadores y familias de la Región Centro mantienen la expectativa sobre el proceso judicial que definirá el futuro de la siderúrgica.

‘Primero los trabajadores’: Sheinbaum exige justicia y reactivación de AHMSA en Monclova (Video)
El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera “ilegal” al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

Servicio Secreto de EU abate a hombre que intentaba entrar a residencia de Trump en Mar-a-Lago
true

Verdad y justicia, necesidades en casos de Pasta de Conchos y Allende
true

El futuro de los plurinominales
CUARTOSCURO

La indiferencia que alimentó el libro de la venganza