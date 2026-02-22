Más del 80% de las empresas en México estima que los ataques de ‘secuestro digital’ crecerán

CDMX.- Hasta el 75 % de las compañías en México perciben que el nivel de amenaza sobre ataques de ciberseguridad como el “secuestro digital” ha aumentado en los últimos años, al mismo tiempo que un 81% tiene la expectativa de que aumentará y solo un 3% que disminuirá

El ‘nearshoring’, la industrialización y la digitalización acelerada en México están ampliando la superficie de ataque para el crimen cibernético y elevando la atención sobre las empresas.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia arancel global de 10% adicional a los existentes, tras fallo de la Corte

De acuerdo a Marcelo Felman, director de Ciberseguridad para Microsoft Latinoamérica, el fenómeno de la relocalización de las cadenas de suministro o ‘nearshoring’ es una “fantástica noticia” para México por implicar más inversión e integración económica

No obstante, en actividades intensivas en producción, la “disrupción operacional” es “posiblemente el peor dolor de cabeza” para una organización manufacturera que intenta producir al máximo para atender la demanda.

En ese sentido, describió el ransomware como un “secuestro digital”: un tipo de malware (software malicioso), que vuelve inutilizable la información de una organización hasta que se obtiene una “llave” para desbloquearla, llave que el atacante “vende”.

El directivo afirmó que este es “el ataque más común en México y en América Latina” por su capacidad de operar “a gran escala”.

Lo anterior, de acuerdo a una encuesta de ciberseguridad encargada por Microsoft a Edelman —aplicada en línea a expertos de grandes empresas (más de 250 empleados y más de 200 computadoras activas) en mercados como México, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Puerto Rico.

En ésta se expuso que el 60% de las grandes empresas en América Latina percibe un nivel de amenaza “muy alto o alto” sobre el secuestro virtual: Data & Intelligence en Edelman

Según los resultados presentados por Alba Hermo, directora de Data & Intelligence en Edelman, el 60% de las grandes empresas en América Latina percibe un nivel de amenaza “muy alto o alto”.

Además, el 74 % considera que el nivel de amenaza ha aumentado en los últimos años y un 80 % prevé que el riesgo seguirá creciendo en los próximos dos a tres años, con diferencias “pequeñas” entre países y una base “muy similar”.

Por otro lado en México hasta el 75 % de las compañías en México considera que el nivel de amenaza sobre ataques de ciberseguridad y el 81% que aumentará en un futuro.