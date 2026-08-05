Mejoran a 1.2% expectativa de PIB para 2026

Analistas económicos del sector privado encuestados por Citi mejoraron las expectativas de crecimiento del PIB en México para este año.

La proyección mediana de crecimiento del PIB para 2026 aumentó a 1.2 por ciento desde el 1.1 por ciento anterior, con un rango de estimaciones que va de 0.5 por ciento a 1.6 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Citi de Expectativas publicada este 5 de agosto.

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Para 2027, los encuestados esperan un crecimiento del PIB de 1.8 por ciento, igual que en la encuesta anterior, con un rango de estimaciones que va de 1.0 por ciento a 2.3 por ciento.

La proyección mediana para la inflación general al cierre de 2026 ahora se ubica en 4.02 por ciento, luego del 4.09 por ciento de hace dos semanas; para el componente subyacente, la mediana disminuyó a 4.00 por ciento desde 4.10 por ciento en la última encuesta.

Para el cierre de 2027, la expectativa de inflación general se mantuvo en 3.80 por ciento; para el componente subyacente, se mantuvo sin cambios en 3.80 por ciento respecto a la última encuesta.

La expectativa mediana para la tasa de inflación anual promedio en el periodo 2028-2032 es de 3.70 por ciento, 6 puntos base por debajo de la encuesta anterior. Para julio, el consenso proyecta una inflación general y subyacente de 0.04 por ciento y 0.22 por ciento, respectivamente.

Para el mes completo de julio, los analistas esperan una inflación general de 0.04 por ciento mensual, equivalente a 3.13 por ciento anual, menor que la cifra de junio de 3.37 por ciento anual e inferior a la encuesta de hace dos semanas.

La inflación subyacente en julio se espera en 0.22 por ciento mensual, o 3.94 por ciento anual, desde 0.23 por ciento en la última encuesta, y por debajo de la cifra del mes anterior de 4.03 por ciento anual.

Para agosto, los analistas esperan una inflación general de 0.29 por ciento mensual, con el componente subyacente proyectado en 0.25 por ciento mensual en el mismo mes.