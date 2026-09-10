MercadoLibre coloca bono internacional por mil millones de dólares

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    MercadoLibre coloca bono internacional por mil millones de dólares
    Mercado Libre es la plataforma de comercio electrónico y servicios financieros en línea más grande de América Latina. ESPECIAL.

Al momento la compañía tiene a México, Brasil y Argentina como sus principales mercados, además cotiza sus acciones en el índice Nasdaq de EU

BUENOS AIRES.- MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, colocó este miércoles en el mercado internacional un bono de deuda corporativa por mil millones de dólares.

Según una notificación enviada por la empresa a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), MercadoLibre colocó bonos en moneda estadounidense con vencimiento en 2036 por un total de mil millones de dólares.

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Fundada en Argentina en 1999, MercadoLibre obtuvo en el segundo trimestre de este año un beneficio neto de 466 millones de dólares, lo que ha supuesto una merma interanual del 10,8%.

La multinacional, que opera en 18 países de América Latina, cotiza sus acciones en el índice Nasdaq de Estados Unidos, que agrupa a las principales empresas tecnológicas del mundo.

La compañía obtuvo el año pasado un beneficio neto de mil 997 millones de dólares, lo que supuso una mejora del 4.5% frente a los resultados de 2024.

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