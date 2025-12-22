Mexicanos gastarán más de 6 mil pesos en cena navideña: Concanaco

/ 22 diciembre 2025
    Mexicanos gastarán más de 6 mil pesos en cena navideña: Concanaco
    La derrama económica que se generará será impulsada por la compra de electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes, videojuegos. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Esto ocurre debido a que la época decembrina trae consigo una serie de gastos como las cenas de Navidad, Año Nuevo y los regalos de fin de año, además de viajes

CDMX.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Concanaco) indicó que ante la celebración de la temporada navideña, se prevé que se genere una derrama económica de más de 114 mil millones de pesos en los diferentes comercios.

De acuerdo al presidente de Concanaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, se trata de “un motor de confianza y recuperación para la economía nacional”.

Indicó que ese monto se compone de un gasto promedio que la Canaco CDMX estima en 6 mil 207 pesos para las cenas de las familias mexicanas, además la cifra total representa un crecimiento del 3.56% respecto al 2024.

Para los regalos navideños se calcula un gasto promedio por persona entre 518 y 1 mil 554 pesos y por familia un gasto promedio de 4 mil 144 pesos, ante la compra en las tiendas departamentales, electrónica, alimentos, bebidas, vinos y licores, además de viajes y actividades recreativas.

Asimismo se consideran los ingresos por el turismo nacional y la afluencia de visitantes extranjeros en distintos destinos de la Ciudad de México.

Con todo se espera un repunte en ventas en comercios al menudeo, restaurantes, tiendas de autoservicio, de electrónicos, especializadas, así como aumento en ocupaciones de habitaciones.

Por último el organismo invitó a la población a “realizar sus compras en establecimientos formales, garantizando calidad en productos y servicios, y fortaleciendo la economía local”.

