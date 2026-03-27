México: aumentan casi 236 mil trabajadores de la industria manufacturera en febrero de 2026

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Dinero
/ 27 marzo 2026
    México: aumentan casi 236 mil trabajadores de la industria manufacturera en febrero de 2026
    La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) trata de la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano. VANGUARDIA

En el segundo mes de este año, la PEA sumó más de 1.1 millones con respecto al mismo periodo pero de 2025 y la población ocupada creció a niveles similares

La industria manufacturera creció 2.47% en febrero de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025, alcanzando los 9 millones 783 mil 100 trabajadores en el segundo mes de 2026 y reportando un aumento de 235 mil 959 trabajadores, observó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base a los Indicadores de Ocupación y Empleo (IOE) se observó que la industria manufacturera representó el 16.2% de todos los trabajos del sector industrial (de transformación o secundario) en todo México, aumentando 0.1% con respecto a febrero de 2025.

https://vanguardia.com.mx/dinero/ocde-sube-a-13-expectativa-de-crecimiento-para-mexico-este-ano-DP19703426

Otra industria del sector secundario que reportó incrementos fue la Construcción, aumentando 71 mil 870 trabajadores de esta actividad económica.

En la “Industria extractiva y de la electricidad” se reportó una caída de 60 mil 579 trabajos en febrero de 2026 en términos anuales.

SECTOR TERCIARIO SIGUE AUMENTANDO Y PRIMARIO REPORTA CAÍDA

Las actividades económicas de comercio y servicios —sector terciario— aumentaron su plantilla laboral en el segundo mes de 2026 con una cifra de 955 mil 534 trabajadores, llegando a la cifra de 38 millones 723 mil 328 y representando el 63.8% de toda la ocupación en México.

Los trabajadores de las actividades agropecuarias —sector primario— de México registraron una caída de 113 mil 229 en febrero de 2026, alcanzando los 6 millones 143 mil 104 trabajadores (este sector representa el 10.6% de la población ocupada), con base a los IOE de la ENOE.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA AUMENTA EN FEBRERO

Los IOE reportaron que la población económicamente activa (PEA) creció 1.93% en el segundo mes de 2026, pasando de 60 millones a 691 806 a 61 millones 867 mil 916 trabajadores (un aumento de 1 millón 176 mil 110 en la PEA), con respecto a febrero de 2025.

En enero de 2026 la PEA fue de 61 millones 331 mil 567, aumentando en términos anuales 237 mil 541 trabajadores.

Según la ENOE, la PEA considera a toda persona que está ocupada o que está buscando trabajo activamente.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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