México: aumentan casi 236 mil trabajadores de la industria manufacturera en febrero de 2026

Con base a los Indicadores de Ocupación y Empleo (IOE) se observó que la industria manufacturera representó el 16.2% de todos los trabajos del sector industrial (de transformación o secundario) en todo México, aumentando 0.1% con respecto a febrero de 2025.

La industria manufacturera creció 2.47% en febrero de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025, alcanzando los 9 millones 783 mil 100 trabajadores en el segundo mes de 2026 y reportando un aumento de 235 mil 959 trabajadores, observó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Otra industria del sector secundario que reportó incrementos fue la Construcción, aumentando 71 mil 870 trabajadores de esta actividad económica.

En la “Industria extractiva y de la electricidad” se reportó una caída de 60 mil 579 trabajos en febrero de 2026 en términos anuales.

SECTOR TERCIARIO SIGUE AUMENTANDO Y PRIMARIO REPORTA CAÍDA

Las actividades económicas de comercio y servicios —sector terciario— aumentaron su plantilla laboral en el segundo mes de 2026 con una cifra de 955 mil 534 trabajadores, llegando a la cifra de 38 millones 723 mil 328 y representando el 63.8% de toda la ocupación en México.

Los trabajadores de las actividades agropecuarias —sector primario— de México registraron una caída de 113 mil 229 en febrero de 2026, alcanzando los 6 millones 143 mil 104 trabajadores (este sector representa el 10.6% de la población ocupada), con base a los IOE de la ENOE.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA AUMENTA EN FEBRERO

Los IOE reportaron que la población económicamente activa (PEA) creció 1.93% en el segundo mes de 2026, pasando de 60 millones a 691 806 a 61 millones 867 mil 916 trabajadores (un aumento de 1 millón 176 mil 110 en la PEA), con respecto a febrero de 2025.

En enero de 2026 la PEA fue de 61 millones 331 mil 567, aumentando en términos anuales 237 mil 541 trabajadores.

Según la ENOE, la PEA considera a toda persona que está ocupada o que está buscando trabajo activamente.