México busca igualar aranceles al acero con Reino Unido: Ebrard

CDMX.-La Secretaria de Economía informó que México propuso a Estados Unidos reducir de 50 a alrededor de 10 por ciento el arancel aplicado al acero nacional.

Durante la conferencia matutina de este 29 de julio, el titular de la Secretaría de Economía, Marceo Ebrard, explicó que México mantiene como prioridad negociar una reducción de los aranceles que actualmente aplica Estados Unidos al acero.

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“En el caso del acero tenemos esa imposición de 50 por ciento y lo que hemos planteado es que nos den un trato parecido al que le están dando al Reino Unido, que es una tasa de alrededor del 10 por ciento”, afirmó.

Cabe destacar que el Gobierno mexicano había planteado eliminar el gravamen o conseguir que el País fuera excluido de la tarifa impuesta por la Administración del Presidente Donald Trump.

El secretario resaltó que el arancel carece de justificación porqué México compra más acero estadounidense del que vende a ese mercado.

“Tú tienes superávit porque yo te compro más acero. México le compra más acero a Estados Unidos que a ningún otro país. De hecho, somos el país con el que tiene más superávit Estados Unidos de acero”, sostuvo.

EN cambio, diferenció la situación del aluminio, producto en el que México mantendrá un déficit debido a que no cuenta con los minerales necesarios y su producción depende principalmente del reciclaje de chatarra.

Aseguró que México ha realizado inversiones para aumentar la producción nacional, desarrollar los procesos de fundición dentro del País y reducir las importaciones de insumos siderúrgicos.

INVERSIONES

Como ejemplo, mencionó la planta que Ternium construye en Pesquería, Nuevo León, con una inversión aproximada de 4 mil millones de dólares y cuya conclusión está prevista para 2027.

“De 2018, 2019, 2020 a la fecha ha sido la misma línea de discusión con Estados Unidos. ¿Qué ha hecho México? Hacer las inversiones para producir más en nuestro País, para hacer los procesos de fundición en México y para que no nos apliquen aranceles”, expresó.

El complejo permitirá dejar de importar planchón y otros tipos de acero, además de producir materiales más avanzados dentro del territorio nacional.

Aseguró que esta postura forma parte de las conversaciones comerciales que ambos gobiernos mantienen para revisar distintos temas relacionados con el intercambio bilateral.

Por otro lado adelantó que México esperará los resultados de la investigación estadounidense bajo la Sección 301 sobre el exceso de capacidad productiva mundial, que deberán conocerse durante la primera semana de agosto.

Explicó que esos resultados permitirán saber si Estados Unidos impondrá nuevos aranceles al acero y definir la estrategia para la ronda de septiembre.

Las autoridades mexicanas buscan que las condiciones comerciales permitan fortalecer la competitividad del sector, manteniendo un acceso más favorable al mercado estadounidense.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha anunciado cambios en los aranceles aplicados al acero mexicano, por lo que las negociaciones continúan.