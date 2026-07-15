Saltillo: Frenarán crecimiento incertidumbre por T-MEC y relocalización de automotrices

La incertidumbre generada por las revisiones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como la relocalización de empresas automotrices hacia Estados Unidos, frenará el crecimiento económico de la Región Sureste de Coahuila y provocará un aumento en el desempleo. De acuerdo con especialistas, la falta de reglas claras a largo plazo ha creado un clima de incertidumbre que podría afectar a la industria local incluso más que la imposición de aranceles por parte del gobierno estadounidense.

A este escenario se suma la decisión de Toyota de trasladar una de sus líneas de producción de la planta de Tijuana a Texas. Para analizar el impacto de estas medidas en Coahuila, se consultó al economista y docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), José María González Lara, y a Jaime Guerra Pérez, vicepresidente nacional de Nearshoring de Canacintra.

🚗🇲🇽 La industria automotriz comienza a reacomodar sus inversiones ante la política arancelaria de Donald Trump.



Armadoras instaladas en México ya analizan mover nuevos proyectos y ajustar la producción regional para reducir el impacto de los gravámenes, aunque especialistas... pic.twitter.com/4GMh1odL6R — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 14, 2026

“El tratado sigue, pero de alguna manera la inversión quedó en el limbo, porque la industria automotriz necesita mucho tiempo para planearse”, señaló Guerra Pérez. Por su parte, González Lara coincidió en que este esquema obligará a las empresas a modificar sus estrategias administrativas ante la posibilidad permanente de cambios en las reglas del juego.

“No se cancela el Tratado de Libre Comercio; se revisará cada año y eso genera incertidumbre, porque la planeación de las empresas tendrá que hacerse a corto plazo”, explicó. Respecto al caso de Toyota, Guerra Pérez indicó que las decisiones de relocalización responden a factores como la seguridad, el respeto al Estado de derecho y la logística, aspectos que cobraron mayor relevancia tras la pandemia.

☝️🚗 #México respondió tras las declaraciones de Donald Trump, y aclaró que Toyota únicamente trasladará parte de la producción de su planta de Tijuana, #BajaCalifornia, a territorio estadounidense: la de #Guanajuato permanecerá en operación https://t.co/pFkgH0HlmR pic.twitter.com/Akyphobj4h — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) July 8, 2026

“Las empresas ya están dispuestas a pagar más por la mano de obra o a automatizar aún más sus plantas con tal de establecerse en Estados Unidos”, afirmó el exsecretario de Economía de Coahuila. No obstante, González Lara consideró que trasladar una planta completa no es un proceso sencillo ni inmediato, por lo que descartó una salida masiva de capitales.

“No es tan sencillo que las empresas se trasladen. Podrán mover parte de su producción, pero una reubicación total toma años”, apuntó. REDUCCIÓN EN EL CRECIMIENTO Sobre las consecuencias económicas para la Región Sureste de Coahuila, ambos especialistas coincidieron en que habrá una desaceleración, aunque difieren en la magnitud del impacto.

El economista de la UAdeC estimó que la incertidumbre provocará una reducción de entre 20 y 25 por ciento en la producción regional, además de una disminución en la inversión y un incremento de entre uno y dos puntos porcentuales en el desempleo. “Podría presentarse una reducción de la inversión y un aumento de uno o dos puntos en el desempleo”, comentó González Lara.

En contraste, el exfuncionario estatal estimó que la afectación será de entre 10 y 15 por ciento en el crecimiento económico, reflejada principalmente en una menor llegada de nuevas inversiones. “El impacto será dejar de crecer. La población sigue aumentando, se requieren más empleos y, por lo tanto, es indispensable continuar atrayendo inversiones”, afirmó Guerra Pérez.

Tambalea industria automotriz de México; Toyota y GM trasladan líneas a EU https://t.co/W7MmcSWOv0 — Vanguardia (@vanguardiamx) July 14, 2026

FUTURO DE LA INDUSTRIA A pesar de las diferencias en sus estimaciones, ambos especialistas coincidieron en que Coahuila mantiene una fuerte dependencia de los sectores automotriz y metalmecánico. Ante este panorama, González Lara consideró necesario comenzar a planear la atracción de inversiones de otros sectores para diversificar la actividad económica del estado a mediano plazo.

“También tendríamos que buscar inversiones de otros giros, más allá del automotriz. Sin embargo, eso tampoco se logra en el corto plazo; debe planearse”, señaló. Finalmente, Guerra Pérez descartó el cierre de proveedores locales y confió en que la coordinación entre el Gobierno de Coahuila, los municipios y la iniciativa privada permitirá que la entidad continúe siendo un destino atractivo para la inversión. “Las inversiones seguirán llegando, aunque probablemente en una cantidad menor a la registrada en años anteriores”, aseveró. Mientras tanto, Alfredo López, presidente de la Coparmex Coahuila Sureste, consideró que si bien esta etapa genera incertidumbre, no significa el fin del T-MEC. Lo que inicia es una etapa de negociación. “Coahuila sigue siendo una de las regiones más competitivas de Norteamérica y nuestro reto es conservar esa ventaja ofreciendo certeza, talento y productividad. Las inversiones buscan estabilidad, y eso es precisamente lo que debemos seguir construyendo”, planteó.