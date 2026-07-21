Aumenta 1.07% actividad económica en semestre

CDMX.-En el País, de enero a junio de 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) se incrementó 1.07 por ciento anual desde 0.41 por ciento en los primeros seis meses del año anterior.

La mejora en el comportamiento del IOAE en el primer semestre fue apoyada por su aumento mensual de 0.16 por ciento en junio desde una caída de 0.28 por ciento en el mes previo.

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Entre los rubros que conforman el Indicador Oportuno de la Actividad Económica, el relacionado con los servicios o actividades terciarias repuntó 1.61 por ciento de enero a junio pasado, tras un alza de 1.13 por ciento en el mismo periodo de 2025, lo que compensó el estancamiento en el sector industrial.

En el periodo de enero a junio de 2026, las actividades secundarias mostraron un leve descenso de 0.04 por ciento anual una baja menos significativa que el menos 1.02 por ciento en el mismo periodo del año previo, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe recordar que el miércoles 21 de octubre de 2020 el Inegi difundió por primera vez los resultados del IOAE, un indicador que no considera las actividades primarias. En comparación anual, las actividades terciarias crecieron 2.17 por ciento en el sexto mes de 2026, con lo que sumaron 64 meses con alzas, dado que la última vez que reculó fue en febrero de 2021 cuando la cifra fue de menos 4.03 por ciento.

Las actividades secundarias avanzaron 0.53 por ciento en junio respecto al mismo mes del año pasado, luego de una ligera variación de 0.05 por ciento en mayo. El Indicador Oportuno de la Actividad Económica pasó de un aumento anual de 1.57 por ciento en mayo a 1.68 por ciento en junio.

El instituto explica que el IOAE permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), así como de las actividades secundarias y terciarias.

El IGAE y sus actividades económicas se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, en tanto, el IOAE presenta sus estimaciones tres semanas después del cierre del mes, adelantadas en 5 semanas a la salida de los datos oficiales.