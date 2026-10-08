Inflación en México hila dos meses acelerándose; llega a 3.45% anual en septiembre

El dato significa que el avance anual de los precios acumuló dos meses consecutivos de aceleración , después de que la inflación se ubicara en 3.26% durante agosto. Las estimaciones de especialistas consultados por Bloomberg apuntaban a una tasa de 3.47%.

La inflación en México volvió a acelerarse durante septiembre y alcanzó una tasa anual de 3.45% , de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El resultado estuvo ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, pero representó un incremento frente al 3.26% registrado en agosto.

La inflación subyacente, que elimina de su cálculo los precios más volátiles de alimentos y combustibles, tuvo un comportamiento diferente. El indicador pasó de 3.88% en agosto a 3.75% anual en septiembre , por debajo del 3.78% esperado por los analistas.

QUÉ PRODUCTOS BAJARON DE PRECIO EN SEPTIEMBRE

Aunque el índice general registró un incremento anual, algunos productos y servicios presentaron disminuciones durante septiembre. Entre los descensos más pronunciados estuvo el de los servicios profesionales, cuyos precios cayeron 16.44% en el mes.

Las papas y otros tubérculos también registraron una reducción importante, con una variación mensual de 13.92%. El aguacate tuvo una disminución de 8.11%, mientras que la naranja bajó 5.65%.

Otros productos y servicios también reportaron menores precios:

· Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga: -2.06%

· Tequila: -2.62%

· Suavizantes y limpiadores: -1.30%

· Servicio de internet: -1.38%

· Productos para el cabello: -0.78%

· Automóviles: -0.29%

El comportamiento de estos productos influyó en la variación mensual de los precios, aunque no evitó que la inflación anual aumentara frente al registro de agosto.

BANXICO MANTIENE SU TASA DE INTERÉS EN 6.5%

El comportamiento de los precios ocurre mientras el Banco de México (Banxico) mantiene una pausa en su ciclo de movimientos de la tasa de interés. En su decisión del 24 de septiembre, el banco central dejó la tasa objetivo en 6.50%, nivel que mantuvo por tercera reunión consecutiva.

La institución tiene una meta de inflación de 3%, con un intervalo de variabilidad de un punto porcentual. Por ello, el dato de septiembre todavía se encuentra dentro de ese intervalo, aunque por encima del objetivo puntual.

La próxima decisión de política monetaria está programada para el 5 de noviembre. La evolución de los precios, el comportamiento del tipo de cambio, el grado de holgura de la economía y las expectativas de inflación serán algunos de los elementos que Banxico tomará en cuenta.

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central, señaló que el escenario previsto continúa contemplando una reducción gradual de la inflación.

“Nuestro pronóstico publicado se mantiene con la anticipación de un descenso gradual de la inflación a la meta”, dijo Rodríguez. “Sin duda nuestra postura ha sido y seguirá siendo congruente en ese sentido”.

LA INFLACIÓN SUBYACENTE SIGUE BAJANDO

Uno de los elementos que observa Banxico es la evolución de la inflación subyacente, debido a que permite identificar con mayor claridad algunas tendencias de mediano plazo al excluir componentes con movimientos más volátiles.

En septiembre, este indicador descendió a 3.75% anual, desde 3.88% en agosto. Aunque la inflación general aumentó, la subyacente mantuvo una trayectoria descendente.

Rodríguez también señaló que las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos no determinarán automáticamente las decisiones del banco central mexicano. Según explicó, Banxico no modificará su tasa de manera “mecánica” en respuesta a los movimientos de la autoridad monetaria estadounidense.