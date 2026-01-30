México creció solo 0.7% en 2025, su peor desempeño desde la pandemia

CDMX.- La economía mexicana tuvo un año de crecimiento débil en el 2025, pues el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó 0.7% respecto al año anterior, según el dato oportuno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque el crecimiento económico del año pasado no superó las expectativas de 1.0% estimado por la Secretaría de Hacienda, sí superó las del Banco de México (Banxico) que se colocaron en 0.4%, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue quien tuvo la proyección más acertada con 0.6%.

La expansión anual del Producto Interno Bruto (PIB) de México, la segunda economía de América Latina después de la de Brasil, constituye el peor resultado desde la contracción de 8.5% de 2020, según datos del instituto nacional de estadística, INEGI, pues en 2024, la economía mexicana creció 1.2%.

Cabe informar que el resultado es un reflejo del contexto coyuntural de factores que impactaron en el dinamismo económico del país durante el año anterior.

Desde la reforma judicial hasta los aranceles por parte de Donald Trump y la incertidumbre comercial ante la revisión del T-MEC en este año, fungieron para crear un escenario de cautela, afectando la inversión y el crecimiento industrial en el país.

Ante esta situación el PIB de 2025 refleja que la economía mexicana lleva cuatro años perdiendo fuerza desde el rebote de 7.0% de 2021.

Fue desde regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, que la debilidad económica empezó a observarse, ante la imposición de aranceles a las exportaciones de numerosos países.

En ese sentido, México ha sido el más perjudicado, al enviar a Estados Unidos más del 80% de sus exportaciones. Esta situación ha generado incertidumbre en sectores empresariales y en el clima de negocios en general.

Fue hace unos días que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que las exportaciones de las manufactureras del sector automotriz de México bajaron 4.2 por ciento, registrando un valor de 185 mil 791 millones de dólares en la balanza comercial de mercancías de 2025.

Añadió que hasta el 83.7% de las exportaciones mexicanas terminaron en EU, y un cuarto de estas fueron del sector automotriz; donde el valor del saldo de la balanza comercial fue de fue de 771 mdd.

SUPERA EXPECTATIVA DE BANXICO

Esta cifra resultó superior al consenso de las estimaciones de analistas del sector privado, que esperaban una expansión de apenas 0.4%, según la más reciente encuesta del banco central mexicano.

Fue en el cuarto trimestre de 2025 el PIB de México creció 1.6% con respecto al mismo trimestre del año previo, según los datos del INEGI.

Asimismo las actividades primarias, que abarcan sectores como la pesca, la agricultura y la ganadería encabezaron el crecimiento entre octubre y diciembre con hasta un 6%.

En tanto, el vasto sector de servicios creció 2% con respecto al mismo trimestre de 2024, mientras que la industria y las actividades manufactureras, fuertemente orientadas a la exportación a Estados Unidos, avanzaron apenas 0.3%, reportó el INEGI.