México dará prioridad a suspensión de aranceles del sector automotriz con EU

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Dinero
/ 19 marzo 2026
    México dará prioridad a suspensión de aranceles del sector automotriz con EU
    El encuentro entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el principal representante comercial de EU, Jamieson Greer, tienen por objetivo establecer puntos de acuerdo binacionales para el T-MEC. AP

Además, se buscará que las tarifas arancelarias se eliminen en los mercados de acero y aluminio para impulsar el sector manufacturero de ambas naciones

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que en las negociaciones con Estados Unidos su gobierno tendrá como prioridad que se levanten los aranceles que se impusieron el año pasado al sector automotriz, al acero y al aluminio.

Tras el inicio el miércoles pasado de la primera ronda de negociaciones comerciales entre México y Washington de cara a la revisión del tratado trilateral que mantienen con Canadá —el T-MEC—, Sheinbaum consideró favorable el arranque del proceso y dijo que “es bueno que se haya establecido este marco”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarta-sheinbaum-ceder-en-soberania-en-revision-de-t-mec-JM19628375

Al ser consultada sobre cuáles serán las prioridades de México en estos diálogos, la presidenta señaló en su conferencia matutina que los negociadores mexicanos insistirán en que “haya cero aranceles como había antes de la llegada del presidente (Donald) Trump en industria automotriz, en acero y en aluminio”.

Ambos gobiernos informaron la víspera, en un comunicado conjunto, que en el arranque de la primera ronda de negociaciones se acordó el incremento de la producción y el empleo en la industria manufacturera de ambos países y limitar el uso de insumos comercializados bajo prácticas desleales.

El encuentro que se realizó en Washington fue encabezado por el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, y el principal negociador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Se espera que los equipos técnicos continúen el jueves con las negociaciones.

Las relaciones entre los socios del T-MEC se han visto perturbadas en el último año por las medidas arancelarias impuestas por Trump. Pese a las tensiones, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos crecieron el año pasado 5.8% y se ubicaron en 534 mil 874 millones de dólares, mientras que las importaciones estadounidenses hacia México subieron 1.2% y cerraron en 337 mil 900 millones de dólares, según cifras del Departamento de Comercio estadounidense.

En la actualidad México es el principal socio comercial de Estados Unidos y su principal comprador y proveedor.

Pese a que México ha logrado sortear buena parte de los aranceles de Washington, los productos mexicanos no cubiertos por el T-MEC y los camiones medianos y pesados enfrentan un arancel de 25%. También está vigente un gravamen de 50% al acero, el aluminio y el cobre y una tarifa de 17% al tomate mexicano.

México y Canadá han avanzado conversaciones para fortalecer la cooperación en comercio y seguridad previo a la revisión del T-MEC prevista para mediados de este año.

En ese sentido, el ministro de finanzas y comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, visitó a mediados de febrero la Ciudad de México para discutir con las autoridades mexicanas los planes de cooperación bilateral.

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