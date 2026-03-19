Descarta Sheinbaum ceder en soberanía en revisión de T-MEC

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal aseguró que el Gobierno de Estados Unidos tiene planteamientos en diferentes sectores, pero México mantendrá su postura en aquellos que se consideran estratégicos.

En el marco del arranque de las conversaciones con Estados Unidos sobre el T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en las negociaciones no se va a ceder en temas de respetar la soberanía.

“Pero nunca cediendo en lo que consideramos, pues que no debemos ceder porque es nuestra soberanía”, dijo.

Como se había anticipado, Sheinbaum reiteró que los objetivos principales de México en la revisión del T-MEC radican en la eliminación de los aranceles en sectores como el automotriz, el acero y el aluminio.

“Evidentemente que hay aranceles como había antes de la llegada del Presidente Trump en industria automotriz, en acero y en aluminio es digamos la prioridad nuestra”, señaló.

La Presidenta agregó que, después del primer día de conversaciones con Estados Unidos, se estableció un marco de diálogo y adelantó que se estará informando el avances de las negociaciones.

Detalló que Estados Unidos ha objetado sobre 54 medidas que considera barreras no arancelarias vinculadas con sectores como energía, maíz transgénico, minería y telecomunicaciones.

En el sector eléctrico, dijo Sheinbaum, México tiene un esquema de participación de 54 por ciento para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 46 por ciento para privados.