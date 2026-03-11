México: desciende superávit turístico 4.5% anual en enero
Además, subió 10% el número de viajeros internacionales en México, siendo el 48.5% los que sí se quedaron por lo menos una noche en territorio nacional
Durante enero de 2026, por segundo mes al hilo, el superávit de la balanza de turismo presentó un revés en medio de una tasa de crecimiento en egresos superior a los ingresos.
El saldo de balanza turística de México tuvo una reducción de 4.5% anual en el primer mes de este año frente a 6.2% en diciembre pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
TE PUEDE INTERESAR: Aumenta canasta alimentaria al 6.5%, superando inflación general de febrero en México
El superávit de la balanza del sector turismo se ubicó en 2 mil 163 millones de dólares, siendo el de menor tamaño para un enero en cuatro años.
Los ingresos por la vía del turismo aumentaron 3.9% anual en enero a 3 mil 477 millones de dólares y los egresos 21.5% a mil 314 millones.
Por el número de personas, durante enero, los ingresos subieron 10% respecto al mismo mes de 2025 a 8 millones 838 mil 914 viajeras y viajeros internacionales, de los cuales 48.5% entraron como turistas internacionales —residentes en el extranjero que pernoctaron en México— y 51.5% como excursionistas internacionales, es decir, los que no pernoctaron en su viaje.
En tanto, indican los números del Inegi, las salidas de viajeros internacionales fueron de 7 millones 177 mil 290 personas, lo que representó 6.3% más que en el primer mes de 2025.