Aumenta canasta alimentaria al 6.5%, superando inflación general de febrero en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó que los precios de la canasta alimentaria presentaron un crecimiento de 6.5% en febrero a tasa anual para el ámbito urbano, superando la inflación general anual de febrero pasado —que fue de 4.0%.

El cálculo de la canasta alimentaria obedece al estudio de las Líneas de Pobreza (LP) que Inegi actualiza mensualmente —análisis que antes realizaba el Coneval—, ofreciendo información sobre el alcance de los ingresos de la población de México para adquirir bienes, servicios y alimentos de las canastas alimentaria y no alimentaria (esta última incluye transporte público, cuidados personales, educación, etcétera).

La línea de pobreza extrema por ingresos (LPEI) para el ámbito urbano fue de 2 mil 516.97 pesos, aumentando 30.57 pesos con respecto al LPEI de enero de 2026. Las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) —canasta alimentaria y no alimentaria— para el mismo ámbito fue de 4 mil 877.87 pesos, incrementándose 34.76 pesos desde enero pasado.

En febrero de 2026, los precios del jitomate aumentaron en 60.2% con respecto al mismo mes de 2025; asimismo, el bistec de res aumentó 14.2% en comparación con febrero de 2025 en el ámbito urbano.

SEGÚN ÁMBITO RURAL

La LPEI rural de febrero de 2026 fue de 5.6% y la LPI tuvo una variación de 4.6%, ambas por encima del INPC (o inflación general) del mismo periodo .

El rubro “Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar” (correspondientes a desayuno, comida y cena) fue el que mayor incidencia porcentual tuvo sobre la LPEI y en la LPI rurales, registrando una tasa de 28.5% y siendo por segunda ocasión la tasa con más incidencia en la alza de precios en 2026.

Sin embargo, el cambio porcentual anual en el precio del jitomate fue el más cambiante al registrar un alza de 60.2%.