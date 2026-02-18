México, entre los 18 destinos objetivo de Dubái para atraer inversión

    México, el primer país latinoamericano que visita, está entre los cuatro focos en América Latina, junto con Colombia, Brasil y Argentina. ESPECIAL.

Hay áreas prioritarias en común como la tecnología, finanzas e inversión, y bienestar, donde se observa mucho potencial en el país

CDMX.- México se ubicó entre sus 18 mercados objetivo para atraer inversión y negocios, con énfasis en tecnología, finanzas y bienestar.

De acuerdo al Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET) los encuentros de los últimos días reforzaron la percepción de que el empresariado mexicano ya cuenta con referencias sobre Dubái, pero busca información más detallada para evaluar oportunidades.

Dijeron que les sorprendió el nivel de conocimiento sobre la economía de Dubái y el “apetito” por explorar mercados en el exterior, en un contexto que describieron como de cambios geopolíticos e “inestabilidad” en algunas economías.

En ese marco, el Departamento de Economía y Turismo presentó a Dubái como un “hub (concentrador)” alternativo para compañías globales —desde startups tecnológicas y firmas en expansión hasta bancos y oficinas familiares— y subrayó que el emirato mantiene vínculos con múltiples regiones y los principales mercados.

Los representantes también atribuyeron parte del atractivo de Dubái a incentivos para la instalación de empresas, entre ellos ventajas fiscales y zonas francas.

Mencionaron que, si una compañía opera fuera de zona franca, la tasa corporativa es de 9%, mientras que dentro de esas áreas sería de 0%, además de no haber impuesto sobre la renta.

En cuanto al perfil de inversión que buscan captar desde México, señaló que el interés se concentra en proyectos alineados con la agenda económica del emirato, con énfasis en tecnología —incluida la inteligencia artificial—, además de manufactura y perfiles como ‘traders’ y oficinas familiares.

Asimismo, apuntaron que la conectividad aérea influye en el intercambio y recordó que, aunque se ha discutido por años un vuelo directo entre México y Dubái, este no se ha concretado, mientras mantienen conexiones con mercados accesibles a los mexicanos como Miami y Barcelona.

Los representantes mantienen esfuerzos de promoción turística para Latinoamérica con campañas digitales y viajes de familiarización, además de presencia en ferias.

También, explicaron que el área de promoción y turismo organiza viajes de familiarización con medios e ‘influencers’, enfocados no solo en el Dubái turístico, sino en perfiles como polo económico, de salud o de ‘startups’.

Además, detallaron que han incrementado la publicidad en plataformas para acercar al turista latinoamericano y citó como ejemplo la campaña basada en la idea de hacer una “escala en Dubái” rumbo a Europa.

Sobre costos, reconoció que existe la percepción de que Dubái es un destino caro, pero afirmó que hay opciones más accesibles, mientras las ofertas de hospedaje, gastronómicas, de servicios y las experiencias son cada vez más.

