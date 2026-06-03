México ha perdido fortaleza fiscal, afirma Moody’s

CDMX.- La reciente rebaja de la calificación soberana de México por parte de Moody’s refleja un deterioro gradual de las finanzas públicas que ha reducido una de las principales fortalezas históricas del país frente a otras economías con grado de inversión, afirmó Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de la calificadora.

Durante su participación en el podcast Norte Económico de Banorte, el especialista explicó que Moody’s decidió reducir la nota soberana de México de Baa2 a Baa3, el último escalón dentro del grado de inversión, tras observar que el aumento del déficit fiscal ha resultado más difícil de corregir de lo previsto en un entorno de bajo crecimiento económico y mayores presiones sobre el gasto público.

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Merino señaló que, aunque el gobierno realizó esfuerzos para incrementar la recaudación y contener algunas erogaciones durante 2025, parte de esos avances se vieron contrarrestados por los apoyos otorgados a Pemex.

Como resultado, el déficit del gobierno federal y la seguridad social pasó de 5.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a 4.9% en 2025, una reducción menor a la prevista originalmente.

Además de acuerdo con sus estimaciones, la deuda del gobierno federal pasó de representar 40% del PIB en 2023 a casi 50% en 2025. Bajo su escenario base, la proporción continuará aumentando hasta acercarse a 55% del PIB hacia 2028.

Para Moody’s, este nivel se asemeja cada vez más al promedio de los países que comparten la categoría Baa, lo que implica que México ha perdido parte de la ventaja relativa que mantenía frente a sus pares.

“Históricamente, el tema de la política fiscal también era una fortaleza. Más allá de que política fiscal en México siempre ha tendido ser relativamente procíclica, apoyaba antes la estabilidad de las métricas de deuda del gobierno y eso implicaba que el otro factor, el fiscal, históricamente también haya sido un punto de fortaleza relativa en comparación a sus pares Baa. Lo que hemos visto, sobre todo a partir del año 2023, es que con este deterioro de las métricas del gobierno, ahora el perfil crediticio por el lado fiscal de México se ve más alineado con sus pares de Baa”, comentó.

A ello, agregó, se suma el aumento en el costo financiero de la deuda. Según Merino, actualmente el gobierno destina alrededor de 17% de sus ingresos al pago de intereses, cuando apenas en 2021 esa proporción se ubicaba entre 10% y 11%. Este incremento limita la capacidad de asignar recursos a áreas como infraestructura, educación, salud y seguridad, además de dificultar la reducción del déficit fiscal.

La firma considera que desde 2023 se han registrado incumplimientos de algunas reglas fiscales que históricamente contribuían a mantener estabilidad en las métricas de deuda. A juicio de la calificadora, esta situación reduce la credibilidad y previsibilidad de los ajustes fiscales futuros.

FORTALEZAS EN MÉXICO

Pese a la rebaja, Moody’s mantuvo una perspectiva estable para la calificación soberana de México. El analista destacó que el país conserva fortalezas relevantes, entre ellas una economía diversificada, una estrecha integración productiva con Estados Unidos, instituciones macroeconómicas sólidas y un banco central con credibilidad.

La calificadora considera que las autoridades mantienen capacidad para moderar los desequilibrios fiscales mediante una reducción gradual del déficit y espera que la actividad económica recupere dinamismo después de 2027. No obstante, advirtió que un crecimiento persistentemente bajo, mayores apoyos a Pemex o dificultades para consolidar las finanzas públicas podrían generar nuevas presiones sobre la calificación soberana en los próximos años.

“Si hacia adelante viésemos que las políticas macroeconómicas no fuesen tan eficaces, fuertes para responder a los diferentes choques y eso conllevaría ya sea a un mayor deterioro fiscal que nosotros esperamos actualmente o un golpe importante al crecimiento económico, eso podría pesar sobre el perfil crediticio y eventualmente poner presión a la baja sobre la calificación”, explicó.