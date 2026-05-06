México: más de 500 mil autos nuevos vendidos en lo que va de 2026, mejor cifra en diez años

Según el avance de los resultados mensuales del RAIAVL, en términos anuales las ventas de automóviles ligeros del pasado abril crecieron 8.6% con respecto a abril de 2025; a tasa anual acumulada el crecimiento registrado fue de 4.8% en comparación con los primeros cuatro meses de 2025.

Las ventas mensuales de autos nuevos en México registraron 118 mil 859 unidades vendidas en abril de 2026, y, entre enero-abril del año mencionado, se reportaron 500 mil 512 vehículos adquiridos en el mercado, cantidad que representa la mayor registrada entre 2016 y 2026, reportó el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria de Vehículos Ligeros ( RAIAVL ) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Inegi detectó que entre 2016 a 2026, las ventas más bajas registradas en abril se remontan al año de 2020, cuando la pandemia mundial del COVID-19 estaba asentándose, con un registro de 331 mil 658 unidades vendidas (una diferencia de 168 mil 854 de carros vendidos).

Sin embargo, en términos mensuales y con las cifras preliminares del Avance del RAIAVL, se detectó una caída en las ventas de abril de 2026 de 9.66% con respecto a las ventas de marzo del año mencionado (que registraron 131 mil 569 unidades vendidas).

AUMENTO DE VENTAS POR CRÉDITOS: ESPECIALISTA

Estos aumentos en las ventas de automóviles en México se pueden explicar en cierta medida por el uso de créditos para adquirir las nuevas unidades, según explicó el director editorial de El Financiero, Enrique Quintana, en el programa radiofónico “Así las cosas”.

La información obtenida por parte de Inegi para elaborar el RAIAVL proviene directamente de las 22 empresas afiliadas a las Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C., así como a 8 empresas no afiliadas que comercializan 43 marcas.