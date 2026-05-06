México: más de 500 mil autos nuevos vendidos en lo que va de 2026, mejor cifra en diez años

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    México: más de 500 mil autos nuevos vendidos en lo que va de 2026, mejor cifra en diez años
    La información se publica 2 veces por mes: primero el Avance mensual del RAIAVL y días después el Reporte mensual del RAIAVL. VANGUARDIA

Con base a los adelantos del RAIAVL de abril de 2026 se observó un aumento anual de 8.6% en la venta de autos; compras a crédito pueden ser factor de incrementos de ventas

Las ventas mensuales de autos nuevos en México registraron 118 mil 859 unidades vendidas en abril de 2026, y, entre enero-abril del año mencionado, se reportaron 500 mil 512 vehículos adquiridos en el mercado, cantidad que representa la mayor registrada entre 2016 y 2026, reportó el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el avance de los resultados mensuales del RAIAVL, en términos anuales las ventas de automóviles ligeros del pasado abril crecieron 8.6% con respecto a abril de 2025; a tasa anual acumulada el crecimiento registrado fue de 4.8% en comparación con los primeros cuatro meses de 2025.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-en-el-1t-de-2026-aumentaron-37-ventas-de-carros-gm-y-stellantis-crecen-casi-al-2-KJ19892338

Inegi detectó que entre 2016 a 2026, las ventas más bajas registradas en abril se remontan al año de 2020, cuando la pandemia mundial del COVID-19 estaba asentándose, con un registro de 331 mil 658 unidades vendidas (una diferencia de 168 mil 854 de carros vendidos).

Sin embargo, en términos mensuales y con las cifras preliminares del Avance del RAIAVL, se detectó una caída en las ventas de abril de 2026 de 9.66% con respecto a las ventas de marzo del año mencionado (que registraron 131 mil 569 unidades vendidas).

AUMENTO DE VENTAS POR CRÉDITOS: ESPECIALISTA

Estos aumentos en las ventas de automóviles en México se pueden explicar en cierta medida por el uso de créditos para adquirir las nuevas unidades, según explicó el director editorial de El Financiero, Enrique Quintana, en el programa radiofónico “Así las cosas”.

La información obtenida por parte de Inegi para elaborar el RAIAVL proviene directamente de las 22 empresas afiliadas a las Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C., así como a 8 empresas no afiliadas que comercializan 43 marcas.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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