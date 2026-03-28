México multiplica su PIB, pero pierde peso a nivel global: CIAL dun & bradstreet

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 28 marzo 2026
    México multiplica su PIB, pero pierde peso a nivel global: CIAL dun &amp; bradstreet
    El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país en un periodo determinado. ESPECIAL.

En seis de los últimos ocho sexenios, EU ha crecido más que México, reflejando mayor productividad

México ha perdido terreno frente a las principales economías del mundo, pues la falta de inversión sostenida y la baja productividad han reducido su capacidad de crecer y de mejorar el bienestar de la población.

Lo anterior de acuerdo a un análisis de CIAL dun & bradstreet, el centro de información para América Latina, el PIB de México pasó de 285 mil millones de dólares en 1980 a 1.84 billones de dólares en 2025, creciendo 1.9% anual y su participación mundial cayó de 2.6% en 1980 a 1.6% en 2025.

TE PUEDE INTERESAR: México reporta déficit comercial pero crecen exportaciones 15% e importaciones 20% en febrero

Asimismo en 2025, el PIB mexicano equivalía a 6% del PIB estadounidense, frente al 11.3% de 1981. El PIB per cápita cayó de 37.1% del nivel de EU en 1981 a 15.8% en 2025.

No obstante, potencias como Corea del Sur y China multiplicaron su tamaño y presencia global, México se ha rezagado.

Informó que en 2025, EU alcanzó 31 billones de dólares, equivalente a 26.3% del PIB mundial y China creció 8.8% anual desde 1980 y su PIB llegó a 19 billones dólares, 65 veces su tamaño original.

Asimismo indicó que durante siete sexenios (1941-1982), la economía mexicana reportó un crecimiento de 6.2% promedio anual.

Explicó que el conocido “milagro mexicano” y que coincide con lo se denominó el periodo de desarrollo estabilizador. Éste se caracterizó, no solo por el buen crecimiento, sino también por la estabilidad de los precios, la generación de empleos, las mejoras en los salarios, el repunte de la inversión, entre otros.

No obstante, los siguientes siete sexenios (1983-2024) se caracterizaron por un bajo crecimiento, promediando apenas 1.8% anual durante este periodo y con desempeños muy variados entre los sexenios.

Lamentó que inclusive, en lo que va de este siglo (2001-2025), el PIB ha crecido apenas 1.4% promedio anual, un periodo que coincide con una aceptable estabilidad económica: inflación, tasas de interés, tipo de cambio, finanzas públicas, deuda, reservas internacionales, cuentas externas, entre otros.

LA INVERSIÓN COMO CLAVE IMPORTANTE

A principios de los años 40, la inversión representaba alrededor de 7.0% del PIB, misma que se elevó sistemáticamente hasta casi 27% del PIB en 1981, su máximo histórico.

En qué invirtió México: en infraestructura hidráulica, sistema eléctrico, expansión petrolera, industria pesada y siderúrgica, infraestructura de transporte, proyectos urbanos, entre otros.

Se generaron grandes instituciones y la inversión pública fue fuerte. Durante ese periodo, el PIB creció 6.2% promedio anual. De 1982 en adelante, la inversión ha promediado casi 21% del PIB y es la razón por la cual el PIB creció solamente 1.8% anual. No es el consumo, ni el gasto público ni las exportaciones las que impulsarán el crecimiento, es la inversión.

Cuando el PIB creció 6.2% anual (1941-1982) es porque la inversión creció 7.9% anual. Cuando el PIB creció 1.8% anual (1983-2025) es porque la inversión creció solo 1.7% anual.

Ante esto, el gran reto es recuperar el dinamismo productivo mediante mayor inversión e innovación, para cerrar brechas y consolidar un crecimiento más sólido y competitivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
PIB

Localizaciones


México

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El cuñado incómodo

El cuñado incómodo
true

Fraude inmobiliario: cuando lo ‘barato’ sale más caro
“Pinocho”, el hombre que cuida de un arroyo por mandato divino

“Pinocho”, el hombre que cuida de un arroyo por mandato divino
Las participantes acudieron con prendas moradas como símbolo de la causa.

Entre pasos y causa: miles se suman al 8K Por Ellas en Saltillo
Los chequeos médicos periódicos permiten detectar enfermedades de forma temprana y cuidar la salud femenina en cada etapa de la vida.

Salud femenina: chequeos básicos por edad
Este platillo de Cuaresma tan tradicional se le atribuye a varios orígenes: que si es español, italiano, etc.

Capirotada: Desde Medio Oriente hasta la Cuaresma en México
El aumento del precio del diésel está incrementando los costos de Maui Brewing, una fábrica de Kihei, Hawái, que importa materias primas para fabricar su cerveza.

¿Por qué el aumento del diésel afecta más a los consumidores que el alza de la gasolina?
¿El agua mineral daña los dientes?

¿El agua mineral daña los dientes?