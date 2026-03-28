México multiplica su PIB, pero pierde peso a nivel global: CIAL dun &amp; bradstreet

México ha perdido terreno frente a las principales economías del mundo, pues la falta de inversión sostenida y la baja productividad han reducido su capacidad de crecer y de mejorar el bienestar de la población.

Lo anterior de acuerdo a un análisis de CIAL dun & bradstreet, el centro de información para América Latina, el PIB de México pasó de 285 mil millones de dólares en 1980 a 1.84 billones de dólares en 2025, creciendo 1.9% anual y su participación mundial cayó de 2.6% en 1980 a 1.6% en 2025.

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Asimismo en 2025, el PIB mexicano equivalía a 6% del PIB estadounidense, frente al 11.3% de 1981. El PIB per cápita cayó de 37.1% del nivel de EU en 1981 a 15.8% en 2025.

No obstante, potencias como Corea del Sur y China multiplicaron su tamaño y presencia global, México se ha rezagado.

Informó que en 2025, EU alcanzó 31 billones de dólares, equivalente a 26.3% del PIB mundial y China creció 8.8% anual desde 1980 y su PIB llegó a 19 billones dólares, 65 veces su tamaño original.

Asimismo indicó que durante siete sexenios (1941-1982), la economía mexicana reportó un crecimiento de 6.2% promedio anual.

Explicó que el conocido “milagro mexicano” y que coincide con lo se denominó el periodo de desarrollo estabilizador. Éste se caracterizó, no solo por el buen crecimiento, sino también por la estabilidad de los precios, la generación de empleos, las mejoras en los salarios, el repunte de la inversión, entre otros.

No obstante, los siguientes siete sexenios (1983-2024) se caracterizaron por un bajo crecimiento, promediando apenas 1.8% anual durante este periodo y con desempeños muy variados entre los sexenios.

Lamentó que inclusive, en lo que va de este siglo (2001-2025), el PIB ha crecido apenas 1.4% promedio anual, un periodo que coincide con una aceptable estabilidad económica: inflación, tasas de interés, tipo de cambio, finanzas públicas, deuda, reservas internacionales, cuentas externas, entre otros.

LA INVERSIÓN COMO CLAVE IMPORTANTE

A principios de los años 40, la inversión representaba alrededor de 7.0% del PIB, misma que se elevó sistemáticamente hasta casi 27% del PIB en 1981, su máximo histórico.

En qué invirtió México: en infraestructura hidráulica, sistema eléctrico, expansión petrolera, industria pesada y siderúrgica, infraestructura de transporte, proyectos urbanos, entre otros.

Se generaron grandes instituciones y la inversión pública fue fuerte. Durante ese periodo, el PIB creció 6.2% promedio anual. De 1982 en adelante, la inversión ha promediado casi 21% del PIB y es la razón por la cual el PIB creció solamente 1.8% anual. No es el consumo, ni el gasto público ni las exportaciones las que impulsarán el crecimiento, es la inversión.

Cuando el PIB creció 6.2% anual (1941-1982) es porque la inversión creció 7.9% anual. Cuando el PIB creció 1.8% anual (1983-2025) es porque la inversión creció solo 1.7% anual.

Ante esto, el gran reto es recuperar el dinamismo productivo mediante mayor inversión e innovación, para cerrar brechas y consolidar un crecimiento más sólido y competitivo.