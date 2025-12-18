Saltillo: disponibilidad industrial se mantiene en 1.35%; mercado resiste en Coahuila
La región sureste destaca por niveles saludables de espacio industrial ante la baja construcción especulativa en el sector.
Al cierre de 2025, el mercado industrial de Saltillo mantiene una tasa de disponibilidad de 1.35 por ciento, un nivel considerado saludable para la región. Alejandro Delgado Ramos, country manager de la consultora SiiLA, explicó que este indicador refleja la solidez del mercado local frente a un panorama nacional marcado por la desaceleración.
Hace 12 meses, la disponibilidad en la capital de Coahuila se ubicaba en 1 por ciento, por lo que el ligero incremento actual no representa un riesgo de sobreoferta. Delgado Ramos señaló que la combinación entre la entrega de nuevos proyectos y la absorción neta ha permitido mantener estabilidad, a diferencia de otros mercados del norte del país.
“La tasa de disponibilidad sigue en niveles saludables. Hace 12 meses estaba en 1 por ciento y ahora es de 1.35 por ciento. Es un mercado que no se vio severamente afectado por estos factores”, afirmó el directivo de SiiLA.
En cuanto a su participación en el mercado nacional, Saltillo concentra cerca del 8 por ciento de la absorción total. En contraste, Monterrey lidera la demanda industrial del país con alrededor del 22 por ciento, aunque recientemente ha registrado una desaceleración en su crecimiento.
“La gran diferencia es que, mientras Monterrey lidera con absorciones cercanas al 22 por ciento, Saltillo participa con alrededor del 8 por ciento. Es una participación mucho menor a nivel nacional”, explicó Delgado Ramos.
El consultor destacó que uno de los factores que ha mantenido baja la disponibilidad es el alto porcentaje de edificios build to suit (hechos a la medida) en Saltillo, lo que ha evitado la sobreconstrucción de espacios especulativos, un riesgo que en años anteriores se consideraba latente para la atracción de inversiones.
“La buena noticia es que no se ha sobreconstruido en la región. Es un mercado con un alto nivel de edificios hechos a la medida y, aunque aumenta la absorción, la disponibilidad se mantiene por debajo del 1.5 por ciento”, detalló.
Respecto a la distribución geográfica, Ramos Arizpe continúa siendo el principal motor del mercado industrial de Saltillo. Delgado Ramos indicó que en este municipio se concentran expansiones de la industria automotriz y de manufactura pesada, con la presencia de empresas como Magna, Napko y Damai Automotriz.
“Ramos Arizpe es el principal motor de la absorción en el mercado de Saltillo. Si analizamos a los inquilinos que más metros cuadrados absorbieron, los cinco principales concentran alrededor del 32 por ciento del total”, precisó.
En materia de precios de renta, Saltillo conserva costos competitivos frente a Nuevo León. Mientras que en Monterrey el precio promedio cerró en aproximadamente 7.80 dólares por metro cuadrado al mes, en la capital de Coahuila el precio de salida se ubicó en 6.80 dólares, un aumento respecto a los 6.10 dólares registrados el año anterior.
“En Saltillo ha crecido el precio de salida del producto institucional. La escasez de producto especulativo ayuda a que lo disponible tenga precios competitivos, aún por debajo de los de Monterrey”, señaló Delgado Ramos.
El country manager de SiiLA subrayó también que la percepción de seguridad en Coahuila es un factor clave para mantener bajos niveles de disponibilidad. Añadió que la conectividad segura hacia la frontera norte genera confianza entre los inversionistas interesados en establecerse en la región.
“Lo que ayuda mucho a Saltillo es la percepción de seguridad del estado. Contar con una vía de conexión hacia la frontera más segura que en otros mercados impulsa la atracción de absorción con precios competitivos”, apuntó.
De cara a 2026, la consultora mantiene una perspectiva optimista para el desarrollo industrial, con la expectativa de que se disipe la incertidumbre relacionada con aranceles y procesos de renegociación comercial. Delgado Ramos consideró que México sigue siendo el socio comercial mejor posicionado para Estados Unidos, especialmente por su ubicación geográfica.
“Nuestra lectura para el próximo año es optimista. Apostamos a que será un año mejor que 2025. Estados Unidos necesita socios comerciales y México está en una excelente posición para seguir siendo el principal”, afirmó.
Finalmente, el especialista llamó a reforzar la colaboración entre el sector empresarial y el gobierno para sostener el dinamismo del mercado industrial en Saltillo, subrayando la importancia de la seguridad, la infraestructura carretera y el acceso a servicios públicos como el agua.
“La colaboración entre el sector público y privado es clave. El gobierno debe cuidar la seguridad, la infraestructura, las carreteras y el acceso al agua. Estos factores son fundamentales para seguir aprovechando la demanda”, concluyó Delgado Ramos.