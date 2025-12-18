Saltillo: disponibilidad industrial se mantiene en 1.35%; mercado resiste en Coahuila

Al cierre de 2025, el mercado industrial de Saltillo mantiene una tasa de disponibilidad de 1.35 por ciento, un nivel considerado saludable para la región. Alejandro Delgado Ramos, country manager de la consultora SiiLA, explicó que este indicador refleja la solidez del mercado local frente a un panorama nacional marcado por la desaceleración.

Hace 12 meses, la disponibilidad en la capital de Coahuila se ubicaba en 1 por ciento, por lo que el ligero incremento actual no representa un riesgo de sobreoferta. Delgado Ramos señaló que la combinación entre la entrega de nuevos proyectos y la absorción neta ha permitido mantener estabilidad, a diferencia de otros mercados del norte del país.

“La tasa de disponibilidad sigue en niveles saludables. Hace 12 meses estaba en 1 por ciento y ahora es de 1.35 por ciento. Es un mercado que no se vio severamente afectado por estos factores”, afirmó el directivo de SiiLA.

En cuanto a su participación en el mercado nacional, Saltillo concentra cerca del 8 por ciento de la absorción total. En contraste, Monterrey lidera la demanda industrial del país con alrededor del 22 por ciento, aunque recientemente ha registrado una desaceleración en su crecimiento.

“La gran diferencia es que, mientras Monterrey lidera con absorciones cercanas al 22 por ciento, Saltillo participa con alrededor del 8 por ciento. Es una participación mucho menor a nivel nacional”, explicó Delgado Ramos.

El consultor destacó que uno de los factores que ha mantenido baja la disponibilidad es el alto porcentaje de edificios build to suit (hechos a la medida) en Saltillo, lo que ha evitado la sobreconstrucción de espacios especulativos, un riesgo que en años anteriores se consideraba latente para la atracción de inversiones.