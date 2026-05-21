México: por tercera ocasión sigue cayendo personal ocupado manufacturero en marzo de 2026

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    México: por tercera ocasión sigue cayendo personal ocupado manufacturero en marzo de 2026
    El Programa IMMEX tiene como objetivo disponer de estadísticas de corto plazo que muestren las características y evolución de las actividades económicas, informó el Inegi. VANGUARDIA

Esta es la tercer caída que se registra en el programa IMMEX de Inegi en 2026; sin embargo en Coahuila se registraron aumentos de contratados en Acuña, RA y Saltillo

El personal ocupado de empresas manufactureras en marzo de 2026 cayó 2.4% a tasa anual y mensual bajó 0.2%, representando la tercer caída reportada en 2026 de este indicador, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base al Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX).

En enero, el personal ocupado cayó en términos anuales 2.4% y mensualmente registró una nula variación porcentual; en febrero el cambio anual fue de -2.6% y el mensual de -0.3%, por lo que representaría tres meses seguidos de resultados negativos en cuanto al personal ocupado manufacturero.

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En términos absolutos y a nivel nacional, el personal ocupado de los establecimientos manufactureros IMMEX pasó de 2 millones 797 mil 149 trabajadores en febrero de 2026 a 2 millones 796 mil 738 trabajadores en marzo del presente año.

Sin embargo, durante el tercer mes de 2026, subió el número de establecimientos activos IMMEX en México, con una cifra de 5 mil 217 empresas —aumentando siete con respecto a febrero de 2026.

A NIVEL MUNICIPAL EN COAHUILA DE ENERO A FEBRERO DE 2026

En Coahuila se incrementó en uno la cantidad de establecimientos IMMEX alcanzando los 413 en marzo de 2026.

También se registró una subida de 1.69% en el personal ocupado coahuilense al pasar de 250 mil 281 en febrero de 2026 a 254 mil 514 trabajadores .

En Coahuila el registro del personal ocupado de cuatro municipios y “otros municipios” cambió de la siguiente manera en marzo de 2026 con respecto a febrero de 2026:

- Acuña: +1.04% (de 33 mil 863 a 34 mil 217 trabajadores).

- Ramos Arizpe: +8.68% (de 59 994 a 65 mil 204 trabajadores).

- Saltillo: +0.43% (de 33 mil 459 a 33 mil 603 trabajadores).

- Torreón: -1.83% (de 39 mil 11 a 38 mil 296 trabajadores).

- Otros municipios: -0.90% (de 83 mil 954 a 83 mil 194 trabajadores).

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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