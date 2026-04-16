México posee desempeño económico general pero ‘el problema es lo institucional’: Informe

México tiene una configuración de prosperidad “desalineada” según el Informe de Prosperidad para América Latina y el Caribe 2026, debido a que posee una fuerte capacidad económica y de mercado pero las restricciones institucionales como el nepotismo del poder judicial y la militarización de la seguridad pública limitan la economía de México. El Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, por su sigla en inglés), con sedes en Suiza, Singapur y China, publicó los resultados de su Índice de Prosperidad de América Latina y el Caribe: México obtuvo una calificación de “B1” que significó un equilibrio de nivel medio pero con fragilidades latentes en lo institucional principalmente.

Según el IMD, México apareció mal posicionado en varios indicadores de la categoría “Gobernanza e Instituciones” siendo su calificación general de C2 (y la más baja), con calificaciones débiles en el índice del estado de derecho (lugar 27 de 34), corrupción (nivel 17 de 34), nivel de déficit presupuestal (24 de 34), así como en nepotismo (10 de 34) y militarización (12 de 34). Sin embargo, el Informe observó que en los indicadores de las categorías de “Desafíos Económicos”, “Dinámica Empresarial” y “Empoderamiento Social” obtuvieron calificaciones de A2, B2 y B1, respectivamente.

Con respecto al panorama económico, las fortalezas que detectó el IMD sobre la economía mexicana se reflejaron en los indicadores de bajo desempleo (lugar 4) y en el índice de complejidad económica, obteniendo el puesto número uno con respecto al resto de Latinoamérica en este indicador y significando una base industrial sólida y productiva. En torno a la dinámica empresarial, México destacó como el segundo país de la región con mayor número de artículos científicos publicados y se subrayó en la exportación de servicios de tecnología de la información (TIC), según el IMD. En el ámbito social, México se ubicó en la posición 13 de 34, destacando en su inclusión política ya que la paridad de género en el poder legislativo obtuvo el rango 3 de 34, pues las mujeres ocupan el 50.20% de los escaños. Según este informe, México presenta una “paradoja” notable: posee el índice de complejidad económica más alto de la región (Rango 1), lo que indica un conocimiento productivo avanzado, sin embargo, este avance tecnológico no se ha traducido en una mejora sistémica del bienestar debido a que tiene una altísima dependencia comercial (una concentración del 90.89% de las exportaciones hacia un solo socio estratégico, Estados Unidos). “Económicamente, México tiene una gran fortaleza y también tiene fortalezas gerenciales y capacidades. El problema es lo institucional”, comentó José Caballero, economista jefe del IMD y parte del equipo de elaboración del mencionado Informe.

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