México: Reduce Banamex a 1.3% expectativa de PIB para 2026

Banco Nacional de México (Banamex) redujo de 1.6 a 1.3% su expectativa de crecimiento del PIB para 2026, luego de darse a conocer que en el primer trimestre de este año la economía de México tuvo una caída de 0.8%.

”La atonía de la actividad observada en el primer trimestre de 2026 y los efectos del ambiente de incertidumbre que llevarían a cierta posposición de decisiones de inversión y contratación, nos llevan a revisar la estimación de crecimiento del PIB de 2026 a 1.3% desde 1.6% anteriormente, y la de 2027 a 1.8% (1.6% previamente).