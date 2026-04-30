México: Reduce Banamex a 1.3% expectativa de PIB para 2026

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/ 30 abril 2026
    México: Reduce Banamex a 1.3% expectativa de PIB para 2026
    Banamex anticipa que en el resto de 2026 la economía mexicana retomará una tendencia de crecimiento moderado. CUARTOSCURO
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El avance en economía se verá por las inversiones privada y pública pero habrá choques por una ‘elevada incertidumbre’ y el ‘subejercicio del gasto público’

Banco Nacional de México (Banamex) redujo de 1.6 a 1.3% su expectativa de crecimiento del PIB para 2026, luego de darse a conocer que en el primer trimestre de este año la economía de México tuvo una caída de 0.8%.

”La atonía de la actividad observada en el primer trimestre de 2026 y los efectos del ambiente de incertidumbre que llevarían a cierta posposición de decisiones de inversión y contratación, nos llevan a revisar la estimación de crecimiento del PIB de 2026 a 1.3% desde 1.6% anteriormente, y la de 2027 a 1.8% (1.6% previamente).

https://vanguardia.com.mx/dinero/disminuye-657-utilidad-neta-de-alsea-en-primer-trimestre-de-2026-GE20357890

”Con ello la economía mexicana acumularía cuatro años consecutivos (de 2024 a 2027) con avances por debajo de su promedio del periodo 2000-2018 de 1.9%”, dijo Banamex en una Nota Oportuna.

Los analistas económicos del banco anticipan que en el resto de 2026 la economía mexicana retomará una tendencia de crecimiento moderado.

El avance estará apoyado, principalmente, en una ligera recuperación de la inversión privada y pública a medida que se modere el ambiente de elevada incertidumbre y el subejercicio del gasto público se disipe, un fortalecimiento del consumo privado asociado a un mayor dinamismo del empleo formal, así como en una expansión sostenida de las exportaciones impulsada por una mejor posición arancelaria en Estados Unidos en comparación con el resto del mundo.

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