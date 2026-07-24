Crece 1.19% valor producción en constructoras en México

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    Crece 1.19% valor producción en constructoras en México
    El valor de la producción en petróleo y petroquímica cayó 25.96 por ciento anual de enero a mayo y en otras construcciones 8.86 por ciento. ESPECIAL.

Esta situación trasciende luego de que el sector sufriera un declive de 16.68 por ciento en el mismo periodo de 2026

CDMX.-Después de hundirse en el periodo de enero a mayo de 2025, en el mismo lapso del año en curso, el valor de la producción de las empresas constructoras en México tomó un respiro, al lograr un avance.

En los primeros cinco meses de 2026, el total del valor de la producción de las constructoras aumentó 1.19 por ciento anual, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).


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Lo anterior sucedió pese a que cuatro de los rubros que integran el indicador padecieron reducciones y solo en dos se logró incrementar el valor de la producción: en transporte y urbanización la variación anual fue de 32.67 por ciento y en electricidad y telecomunicaciones de 22.99 por ciento.

El descenso en agua, riego y saneamiento fue de 7.99 por ciento y en edificación de 5.05 por ciento.

El comportamiento del valor de la producción puede diferir del indicador de producción de la industria de la construcción, que proviene del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), pues considera, además, la autoconstrucción que realizan las empresas de las distintas actividades económicas y la construcción que llevan a cabo los hogares.

Si solamente se considera el quinto mes de 2026, el valor de la producción del sector construcción se disparó 2.74 por ciento, su mayor crecimiento desde el 3.58 por ciento en agosto de 2023, y de pasó ligó ocho meses con un comportamiento favorable.

Al interior del valor total de la producción, solo electricidad y telecomunicaciones sucumbió en mayo pasado, con una variación de menos 2.34 por ciento, mientras los otros cinco componentes del indicador subieron, encabezados por agua, riego y saneamiento, con un repunte mensual de 14.34 por ciento.

Transporte y urbanización se acrecentó 9.26 por ciento en mayo, petróleo y petroquímica 3.91 por ciento.

La parte de edificación vio un alza de 0.69 por ciento en su valor de la producción y 0.06 por ciento en la de otras construcciones.

Con respecto a mayo de 2025, el valor de la producción de las constructoras cosechó un aumento de 7.52 por ciento en el quinto mes de este año, una tasa anual solo menor al registro de abril de 2024, cuando la expansión fue de 8.68 por ciento.

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