México: suman cuatro caídas en personal ocupado de constructoras en 2026; Coahuila replica mismo patrón

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    México: suman cuatro caídas en personal ocupado de constructoras en 2026; Coahuila replica mismo patrón
    La ENEC garantiza información de las principales variables del sector Construcción del país. Además, resulta un insumo fundamental para la generación de diversos cálculos macroeconómicos. VANGUARDIA

Las y los contratados en empresas constructoras han reportado decesos anuales, según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras; Coahuila supera variaciones nacionales

Las empresas constructoras han reportado una baja de 2.5% en el personal ocupado, sumando una cuarta caída de este indicador en lo que va de 2026, reportó la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La ENEC de enero observó una caída anual en el personal ocupado de 3.8%; en febrero, -2.9%; y en marzo, -3.2%, por lo que serían cuatro caídas consecutivas en términos anuales en 2026.

https://vanguardia.com.mx/dinero/cae-por-cuarta-vez-personal-ocupado-del-area-de-servicios-de-mexico-coahuila-reporta-misma-tendencia-FE21612205

Al interior de este indicador se observó que las y los trabajadores no dependientes de la razón social cayó 15%, siendo el rubro con la mayor baja del personal ocupado total de empresas constructoras.

Las y los trabajadores dependientes de la razón social de dichas empresas cayeron 2.3%, siendo los empleados administrativos los que presentaron la baja más pronunciada de 4.2%.

COAHUILA: CUATRO CAÍDAS SEGUIDAS EN PERSONAL OCUPADO CONSTRUCTOR

En el cuarto mes de 2026 se registró en Coahuila una caída de 8% en el personal ocupado total de empresas constructoras, según la ENEC por entidad federativa.

La ENEC de Coahuila registró en enero una caída anual en el personal ocupado de 4%; en febrero, -5.9%; y en marzo, -10.7%, sumando cuatro caídas consecutivas en términos anuales en 2026.

Las variaciones del personal ocupado de empresas constructoras en Coahuila han superado consecutivamente las variaciones nacionales de esta variable.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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