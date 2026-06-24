México: suman cuatro caídas en personal ocupado de constructoras en 2026; Coahuila replica mismo patrón

La ENEC de enero observó una caída anual en el personal ocupado de 3.8%; en febrero, -2.9%; y en marzo, -3.2%, por lo que serían cuatro caídas consecutivas en términos anuales en 2026.

Las empresas constructoras han reportado una baja de 2.5% en el personal ocupado, sumando una cuarta caída de este indicador en lo que va de 2026, reportó la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

Al interior de este indicador se observó que las y los trabajadores no dependientes de la razón social cayó 15%, siendo el rubro con la mayor baja del personal ocupado total de empresas constructoras.

Las y los trabajadores dependientes de la razón social de dichas empresas cayeron 2.3%, siendo los empleados administrativos los que presentaron la baja más pronunciada de 4.2%.

COAHUILA: CUATRO CAÍDAS SEGUIDAS EN PERSONAL OCUPADO CONSTRUCTOR

En el cuarto mes de 2026 se registró en Coahuila una caída de 8% en el personal ocupado total de empresas constructoras, según la ENEC por entidad federativa.

La ENEC de Coahuila registró en enero una caída anual en el personal ocupado de 4%; en febrero, -5.9%; y en marzo, -10.7%, sumando cuatro caídas consecutivas en términos anuales en 2026.

Las variaciones del personal ocupado de empresas constructoras en Coahuila han superado consecutivamente las variaciones nacionales de esta variable.