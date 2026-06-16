Moody’s ve revisión volátil del T-MEC, aunque con ventajas para México

CDMX.- La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría desplazarse hacia acuerdos bilaterales y mantenerse bajo un entorno comercial volátil, aunque México conservaría su acceso preferencial al mercado estadounidense, según un análisis de Moody’s.

La agencia señaló este martes que el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos y México concluyó en mayo con un calendario definido, pero advirtió que la ausencia de Canadá en ese cronograma apunta a que Washington podría impulsar vías diferenciadas con cada socio.

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Para la calificadora, la revisión no será superficial y que el proceso podría prolongarse hasta 2027, por disputas pendientes, obstáculos comerciales y asuntos vinculados a la agenda política estadounidense.

“La probabilidad de un giro radical hacia un marco bilateral sigue siendo baja, y prevemos que el acuerdo trilateral del T-MEC seguirá existiendo de alguna forma”, apuntó el análisis.

“Sin embargo, el enfoque en las negociaciones bilaterales entre EE.UU. y México, con la notable ausencia de Canadá (...) sugiere que la administración estadounidense podría estar impulsando vías diferenciadas con cada socio”, matizó.

Moody’s también advirtió que un resultado plausible son revisiones anuales del tratado, si alguno de los gobiernos rechaza extenderlo en 2026, lo que mantendría el acuerdo vigente, pero elevaría la incertidumbre hasta por una década.

Ese escenario, explicó, afectaría la confianza de los inversores y las decisiones de largo plazo en América del Norte, con riesgos para la integración de las cadenas de suministro, la inversión, el comercio y el crecimiento de México.

Aun así, Moody’s mantuvo como escenario base que México conserve el acceso preferencial a Estados Unidos porque los productos que cumplen con el T-MEC siguen exentos de varios aranceles estadounidenses, pese a la presión comercial de Washington.El comercio bilateral alcanzó 872.000 millones de dólares en 2025, unos 2.400 millones diarios, cerca del 16 % del comercio total estadounidense y por encima del intercambio con China.

Además, la agenda incluye asuntos no comerciales, como migración ilegal, fentanilo, seguridad, comercio digital, minerales críticos e inteligencia artificial, factores que pueden añadir fricción a la revisión del acuerdo, según el reporte de la agencia.