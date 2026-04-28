Musk acusa a OpenAI por traicionar su misión benéfica y reclama 150 mil mdd por daños y perjuicios

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Dinero
/ 28 abril 2026
    Musk acusa a OpenAI por traicionar su misión benéfica y reclama 150 mil mdd por daños y perjuicios
    Musk aportó cerca de 45 millones de dólares para financiar los avances tecnológicos de OpenAI sobre inteligencia artificial. AP/ VANGUARDIA

La persona más rica del mundo demandó a Sam Altman y a otros cofundadores de la empresa matriz de ChatGPT por incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto

Elon Musk llegó este martes 28 de abril de 2026 al tribunal federal de Oakland, en California, para la presentación de argumentos iniciales en su juicio contra OpenAI, su cofundador Sam Altman y sus socios, en un proceso que busca determinar si la tecnológica incumplió su misión fundacional sin fines de lucro y reclamando 150 mil millones de dólares por concepto de daños y perjuicios a OpenAI y a Microsoft.

Musk, la persona más rica del mundo, también está demandando al presidente de OpenAI, Greg Brockman, alegando que él y Altman lo traicionaron y al público al abandonar la misión de ChatGPT de ser una IA benevolente para la humanidad, y al transformar la organización sin fines de lucro en un gigante que busca obtener ganancias.

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“Si permitimos que se normalice el saqueo de organizaciones benéficas, se destruirán los cimientos mismos de la filantropía en Estados Unidos. Esa es mi preocupación”, dijo Elon Musk en sus declaraciones iniciales.

La querella acusa a la tecnológica y a Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que han traicionado su misión original para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.

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La jueza Yvonne Gonzalez Rogers amonestó a Musk por esta publicación en sus redes sociales en X. CAPTURA DE PANTALLA

Por su parte, OpenAI calificó la demanda como un intento infundado y motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo mediante el uso del sistema judicial.

Bill Savitt, abogado de OpenAI y Altman, afirmó que fue Musk quien vio la oportunidad de ganar dinero al ayudar a financiar el crecimiento inicial de OpenAI e impulsarla a convertirse en una empresa con fines de lucro, una que eventualmente podría dirigir como CEO.

Savitt afirmó que Musk quería “las llaves del reino” y que solo lo demandó después de fracasar; en 2023, Musk fundó su propia empresa de inteligencia artificial, xAI.

HISTORIA Y EGOS

OpenAI fue fundada en 2015 cuando Altman, Brockman, Musk y otros fundadores buscaban avances en la inteligencia artificial (IA).

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Musk aportó cerca de 45 millones de dólares pero en 2017 su relación con Altman, que ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró tras los supuestos atrasos de lograr sus objetivos. Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportaciones.

En 2019, OpenAI pasó de ser una compañía sin ánimo de lucro a una estructura de beneficio limitado, actualmente valorada en más de 850 mil millones de dólares.

Sin embargo, este juicio podría complicar los planes de OpenAI para una posible oferta pública inicial, al sembrar dudas sobre sus relaciones actuales, y a pesar de los cambios que ha incorporado en sus finanzas con respecto a su socio Microsoft.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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