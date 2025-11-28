No obstante, a los aranceles y la incertidumbre económica, Black Friday llega con fuerza

NUEVA YORK- Puede que el Black Friday ya no sea la bacanal de compras de años pasados, cuando la promesa de ofertas únicas hacía que la gente dejara las mesas de Acción de Gracias para ir a los centros comerciales, donde algunos clientes se peleaban a puñetazos por juguetes o televisores. Pero el evento todavía tiene suficientes entusiastas como para convertirlo en el día de compras más grande en Estados Unidos. Por esa razón, la jornada mantiene su corona como el inicio oficial de la temporada de compras navideñas. El inicio de este año llega mientras las empresas navegan por un panorama económico incierto y lidian con la volatilidad de los amplios aranceles del presidente Donald Trump sobre los bienes importados. TE PUEDE INTERESAR: Gasto o ahorro, ¿a quién beneficia el Black Friday? Muchas han absorbido algunos de los costos y han reducido la contratación en lugar de aumentar los precios para los clientes. La confianza del consumidor en la economía de Estados Unidos cayó este mes al nivel más bajo desde abril, cuando Trump anunció sus aranceles, tras el cierre del gobierno, la débil contratación y la inflación persistente, según un informe que The Conference Board emitió el martes. No obstante, los compradores han permanecido resilientes y dispuestos a gastar, al menos a juzgar por los sólidos informes de ventas trimestrales de Walmart, Best Buy y otros minoristas. Pero muchos ejecutivos del comercio minorista también dicen que los clientes se están enfocando en las ofertas y han sido selectivos en lo que compran. Aron Boxer, de 50 años, de Greenwich, Connecticut, dijo que retrasó la compra de un automóvil este año por preocupaciones sobre los aranceles. Comentó que buscará ofertas en juguetes el Cyber Monday, pero también está dispuesto a esperar hasta el final para obtener el mejor descuento. ”Definitivamente, los aranceles no se me han olvidado, y me preocupan”, dijo el fundador de una empresa de servicios educativos y un servicio de asesoría vital. “Consideré comprar a principios de este año, pero siento que algunas personas tomaron decisiones comerciales bastante malas anticipando que los aranceles tendrían un mayor impacto del que realmente tuvieron”.

Aun así, los analistas y ejecutivos de centros comerciales citaron un sólido impulso al entrar en la semana del Black Friday. ”Estamos viendo un comienzo muy positivo para la temporada navideña”, afirmó Jill Renslow, directora de desarrollo comercial y marketing del Mall of America en Bloomington, Minnesota, que planea regalar tarjetas de regalo y otros obsequios a los primeros 250 clientes que lleguen a las siete de la mañana el viernes. “Los últimos sábados de noviembre han sido muy fuertes”. El tráfico en los centros comerciales al acercarse el Black Friday superó las cifras de 2019, antes de la pandemia, dijo Renslow. Un pronóstico de la Federación Nacional de Minoristas, el grupo comercial minorista más grande del país, predijo un aumento saludable en las ventas navideñas. El grupo estimó que los compradores gastarían colectivamente entre 1.01 billones y 1.02 billones de dólares en noviembre y diciembre, o un 3.7% a 4.2% más que el año pasado. TE PUEDE INTERESAR: Black Friday: Conoce el E-skimming, una forma de robo en compras en línea que es MUY riesgoso Los minoristas registraron 976 mil millones de dólares en ventas navideñas el año pasado, o un aumento del 4.3% respecto a 2023, dijo el grupo. Mastercard SpendingPulse, que rastrea el gasto en todos los métodos de pago, incluido el efectivo, predijo un aumento del 3.6% en las ventas navideñas del 1 de noviembre al 24 de diciembre. Eso se compara con un aumento del 4.1% el año pasado. ”Claramente, hay incertidumbre”, dijo Michelle Meyer, economista jefe de Mastercard. “Claramente, los consumidores se sienten nerviosos. Pero por el momento, no parece que esté cambiando cómo se están presentando para esta temporada”. Las ventas en línea han sido fuertes hasta ahora. Del 1 de noviembre al domingo, los consumidores gastaron 79,700 millones de dólares, según Adobe Analytics. Eso representó un aumento del 7.5% respecto al año anterior y fue mayor que el pronóstico de crecimiento del 5.3% de Adobe para la temporada.