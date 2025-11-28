No obstante, a los aranceles y la incertidumbre económica, Black Friday llega con fuerza

Dinero
/ 28 noviembre 2025
    No obstante, a los aranceles y la incertidumbre económica, Black Friday llega con fuerza
    Compradores del Viernes Negro hacen fila para entrar a la tienda insignia de Macy’s el viernes 28 de noviembre de 2025 en Nueva York. Foto: AP/Angelina Katsanis

Las ventas en línea han sido fuertes hasta ahora. Del 1 de noviembre al domingo, los consumidores gastaron 79,700 millones de dólares, según Adobe Analytics

NUEVA YORK- Puede que el Black Friday ya no sea la bacanal de compras de años pasados, cuando la promesa de ofertas únicas hacía que la gente dejara las mesas de Acción de Gracias para ir a los centros comerciales, donde algunos clientes se peleaban a puñetazos por juguetes o televisores. Pero el evento todavía tiene suficientes entusiastas como para convertirlo en el día de compras más grande en Estados Unidos.

Por esa razón, la jornada mantiene su corona como el inicio oficial de la temporada de compras navideñas. El inicio de este año llega mientras las empresas navegan por un panorama económico incierto y lidian con la volatilidad de los amplios aranceles del presidente Donald Trump sobre los bienes importados.

TE PUEDE INTERESAR: Gasto o ahorro, ¿a quién beneficia el Black Friday?

Muchas han absorbido algunos de los costos y han reducido la contratación en lugar de aumentar los precios para los clientes. La confianza del consumidor en la economía de Estados Unidos cayó este mes al nivel más bajo desde abril, cuando Trump anunció sus aranceles, tras el cierre del gobierno, la débil contratación y la inflación persistente, según un informe que The Conference Board emitió el martes.

No obstante, los compradores han permanecido resilientes y dispuestos a gastar, al menos a juzgar por los sólidos informes de ventas trimestrales de Walmart, Best Buy y otros minoristas. Pero muchos ejecutivos del comercio minorista también dicen que los clientes se están enfocando en las ofertas y han sido selectivos en lo que compran.

Aron Boxer, de 50 años, de Greenwich, Connecticut, dijo que retrasó la compra de un automóvil este año por preocupaciones sobre los aranceles. Comentó que buscará ofertas en juguetes el Cyber Monday, pero también está dispuesto a esperar hasta el final para obtener el mejor descuento.

”Definitivamente, los aranceles no se me han olvidado, y me preocupan”, dijo el fundador de una empresa de servicios educativos y un servicio de asesoría vital. “Consideré comprar a principios de este año, pero siento que algunas personas tomaron decisiones comerciales bastante malas anticipando que los aranceles tendrían un mayor impacto del que realmente tuvieron”.

$!Los compradores del Viernes Negro ingresan a la tienda insignia de Macy’s a la hora de apertura en Nueva York el viernes 28 de noviembre de 2025.
Los compradores del Viernes Negro ingresan a la tienda insignia de Macy’s a la hora de apertura en Nueva York el viernes 28 de noviembre de 2025. Foto: AP/Angelina Katsanis

Aun así, los analistas y ejecutivos de centros comerciales citaron un sólido impulso al entrar en la semana del Black Friday.

”Estamos viendo un comienzo muy positivo para la temporada navideña”, afirmó Jill Renslow, directora de desarrollo comercial y marketing del Mall of America en Bloomington, Minnesota, que planea regalar tarjetas de regalo y otros obsequios a los primeros 250 clientes que lleguen a las siete de la mañana el viernes. “Los últimos sábados de noviembre han sido muy fuertes”.

El tráfico en los centros comerciales al acercarse el Black Friday superó las cifras de 2019, antes de la pandemia, dijo Renslow.

Un pronóstico de la Federación Nacional de Minoristas, el grupo comercial minorista más grande del país, predijo un aumento saludable en las ventas navideñas. El grupo estimó que los compradores gastarían colectivamente entre 1.01 billones y 1.02 billones de dólares en noviembre y diciembre, o un 3.7% a 4.2% más que el año pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Black Friday: Conoce el E-skimming, una forma de robo en compras en línea que es MUY riesgoso

Los minoristas registraron 976 mil millones de dólares en ventas navideñas el año pasado, o un aumento del 4.3% respecto a 2023, dijo el grupo.

Mastercard SpendingPulse, que rastrea el gasto en todos los métodos de pago, incluido el efectivo, predijo un aumento del 3.6% en las ventas navideñas del 1 de noviembre al 24 de diciembre. Eso se compara con un aumento del 4.1% el año pasado.

”Claramente, hay incertidumbre”, dijo Michelle Meyer, economista jefe de Mastercard. “Claramente, los consumidores se sienten nerviosos. Pero por el momento, no parece que esté cambiando cómo se están presentando para esta temporada”.

Las ventas en línea han sido fuertes hasta ahora. Del 1 de noviembre al domingo, los consumidores gastaron 79,700 millones de dólares, según Adobe Analytics. Eso representó un aumento del 7.5% respecto al año anterior y fue mayor que el pronóstico de crecimiento del 5.3% de Adobe para la temporada.

$!Los compradores del Viernes Negro miran zapatos en la tienda insignia de Macy’s en Nueva York el viernes 28 de noviembre de 2025.
Los compradores del Viernes Negro miran zapatos en la tienda insignia de Macy’s en Nueva York el viernes 28 de noviembre de 2025. Foto: AP/Angelina Katsanis

Los aranceles han jugado un papel en las estrategias de comercialización y precios de las tiendas. Muchos minoristas aceleraron los envíos de algunos productos navideños antes de que los aranceles entraran en vigor, al tiempo que absorbían algunos de los costos adicionales de importación. Pero las tiendas aún han trasladado parte del gasto a los artículos como juguetes, que en su mayoría se obtienen en China.

El servicio de seguimiento minorista de la firma de investigación de mercado Circana examinó varias subcategorías de mercancía general y encontró que el 40% de toda la mercancía general vendida en septiembre vio un aumento de precio de al menos un 5% en comparación con los primeros cuatro meses del año.

Los juguetes, productos para bebés, artículos para el hogar y equipos deportivos de equipo estuvieron entre los más afectados. Por ejemplo, el 83% de los juguetes vendidos en septiembre vieron un aumento de al menos un 5%, dijo Circana.

Ese número aumentó del 32% en junio y seguirá subiendo en los próximos meses, según Marshal Cohen, asesor principal de la industria de la firma.

Algunos ejecutivos han notado que los minoristas están anunciando descuentos navideños más moderados. Renslow del Mall of America dijo que las ofertas no aparecieron en el centro comercial tan temprano como anticipó. Pero estimó que los establecimientos habían intensificado la campaña esta semana con descuentos en el rango del 30% al 50%. Cree que probablemente irán más allá para el fin de semana.

Stephen Lebovitz, director general de CBL Properties, que opera 85 propiedades comerciales, también señaló descuentos navideños poco impresionantes.

”Creo que uno de los beneficios de los aranceles o el lado positivo es que los niveles de inventario para los minoristas son más reducidos, y han tratado de permitirse mantener el poder de fijación de precios”, comentó.

Por Anne D’innocenzio, The Associated Press.

Temas


Economía
black friday
Aranceles

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Mastercard

true

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las profesiones más requeridas a futuro serán médicos, enfermeras, programadores, especialistas en inteligencia artificial, investigadores, arquitectos, ingenieros y biotecnólogos.

Dominarán hacia 2050 empleos en salud, tecnología e industria en México: IMCO
En trabajo de hogar se contempla proporcionar alimentos, limpieza y mantenimiento a la vivienda, limpieza y cuidado de la ropa y calzado, compras y administración del hogar, entre otras actividades.

Coahuila: Aportan mujeres 70% del valor por trabajo del hogar no remunerado; ‘refleja desigualdad estructural’

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Alejandro Gertz Manero dejó la FGR tras aceptar ser representante de México en una embajada. Ernestina Godoy asumirá de manera provisional.

‘Le ofrecí una embajada y aceptó’... Sheinbaum sobre renuncia de Gerzt Manero a la FGR
Destacó inversión de 433 mdp en vehículos tácticos, patrullas, armas largas y cortas, municiones, uniformes, cascos balísticos, chalecos y equipos anti motín.

Consolidar a Coahuila como el más seguro del norte, reto para 2026: Secretario de Seguridad
Ernestina Godoy, exfiscal capitalina y cercana a Sheinbaum, queda como encargada de Despacho de la FGR tras la salida obligada de Gertz Manero.

‘Una soldada del régimen’: Ernestina Godoy es garantía de sometimiento para Sheinbaum, advierte Loret sobre la nueva fiscal
true

POLITICÓN: Dos coahuilenses y 30 senadores más faltan a sesión que definió la caída de Gertz Manero
Gertz Manero: Años de una renuncia obligada

Gertz Manero: Años de una renuncia obligada
true

Gertz Manero: la gota que derramó el vaso