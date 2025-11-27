Gasto o ahorro, ¿a quién beneficia el Black Friday?

ESPAÑA- La cercanía del Black Friday con la Navidad y la búsqueda de ahorro hacen que los consumidores incrementen su interés por adquirir numerosos productos. En la actualidad, decenas de países ponen en práctica esta exitosa estrategia comercial.

En Estados Unidos, el Black Friday tiene una historia larga y, aunque existen varias teorías sobre su origen, el término se utiliza desde la década de los cincuenta y se popularizó unos diez años después. Sin embargo, en España, el día principal es el último viernes del mes de noviembre, sin embargo, la campaña se extiende antes y después dependiendo de los intereses de las tiendas. El auge de este día comenzó en 2012, impulsado por la cadena alemana MediaMarkt. A partir de entonces, otros comercios se han ido sumando hasta convertirlo en una práctica casi unánime dentro del sector.

Coincidiendo con esta fecha, EFE ha conversado con una especialista en economía y marketing que analiza el impacto de la publicidad en las decisiones de compras de los usuarios y con un ciudadano anónimo con pocos recursos que nos cuenta cuáles son realmente sus expectativas.

UN AHORRO DE NUEVE MESES PARA ADQUIRIR TRES PRODUCTOS

Este es el caso de Orlando, un trabajador migrante de 30 años que vive y trabaja desde hace dos años en una ciudad española. A pesar de sus esfuerzos y de las largas jornadas en el sector servicios, su poder adquisitivo es muy limitado. Con su salario apenas cubre el alquiler de una habitación, la comida y el envío mensual de dinero a su esposa y a sus dos hijas menores, quienes dependen de él para subsistir en un país de Centroamérica.

Este noviembre -nos explica- tiene pensado comprar algunos artículos tecnológicos que ha seguido durante meses y, seguro está, contarán con descuentos importantes. “Llevo más de nueve meses ahorrando para comprar un móvil, una plancha y un altavoz para música. Yo no compro por moda o consumismo, lo hago para aprovechar. Aunque sea 20 o 30 euros de ahorro, que para muchos no significan nada, para mí representa, por ejemplo, gran parte de la comida de toda la semana”. Es más, asegura que aunque quisiera comprar otras cosas necesarias, su economía no se lo permite.