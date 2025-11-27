Black Friday: Conoce el E-skimming, una forma de robo en compras en línea que es MUY riesgoso

El próximo 28 de noviembre se llevará a cabo una de las campañas más esperadas de precios especiales, descuentos y ofertas en miles de artículos. Se trata del Viernes Negro o Black Friday.

Esta actividad tiene más relevancia en Estados Unidos, de donde es originaria. Sin embargo, desde hace tiempo, los descuentos llegaron a tiendas físicas o virtuales y negocios en México.

Si eres de las personas que piensa aprovechar esta jornada entera de precios especiales, debes saber que existen una serie de riesgos que debes tener en mente, para garantizar tu seguridad y la protección de tus datos.

E-SKIMMING: UNO DE LOS RIESGOS DE COMPRAR EN LÍNEA DURANTE EL BLACK FRIDAY

El e-skimming suele suceder en compras virtuales. Es un reconocido modo de robo de datos personales de tarjetas de crédito y débito.

Cabe destacar que este modus operandi también suele trascender de las pantallas hacia lo físico, a través del skimming: una modalidad que usa dispositivos que se colocan en cajeros y clonan las tarjetas de los usuarios.

De acuerdo con lo que expone Milenio, un Informe Anual de Inteligencia sobre Fraude en Pagos indica que los ataques de e-skimming llegaron a tener mayor frecuencia entre los años 2023 y 2024, con más de 11 mil dominios de e-commerce afectados.

ASÍ ES EL MODUS OPERANDI DEL E-SKIMMING

En las tiendas virtuales, los hackers ingresan scripts maliciosos, con el propósito de captar los números, códigos CVV, correos y hasta fechas de vencimiento de las tarjetas que se ingresen.

Todo esto se realiza en un proceso rápido, antes de que se concrete la compra correspondiente, lo que representa una mayor dificultad para ser detectado, tanto por usuarios como por los comercios.

Para finalizar, los datos obtenidos suelen ser vendidos a otros usuarios para hacer compras fraudulentas, vaciar cuentas y causar pérdidas económicas altamente significativas.

PROFECO RECOMIENDA ESTOS CONSEJOS PARA MAYOR SEGURIDAD EN LA COMPRA EN LÍNEA

Existen diversas medidas que puedes poner en práctica para garantizar un ambiente más seguro a la hora de realizar tus compras: