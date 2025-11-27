Black Friday: Conoce el E-skimming, una forma de robo en compras en línea que es MUY riesgoso

/ 27 noviembre 2025
    El próximo 28 de noviembre se llevará a cabo el Viernes Negro o Black Friday, una campaña de descuentos durante la cual se pueden desatar riesgos de estafa, como el e-skimming. FOTO: VANGUARDIA

Conoce el modus operandi del e-skimming, ya que fácilmente podrías caer en esta estafa que roba los datos de tu tarjeta de crédito o débito

El próximo 28 de noviembre se llevará a cabo una de las campañas más esperadas de precios especiales, descuentos y ofertas en miles de artículos. Se trata del Viernes Negro o Black Friday.

Esta actividad tiene más relevancia en Estados Unidos, de donde es originaria. Sin embargo, desde hace tiempo, los descuentos llegaron a tiendas físicas o virtuales y negocios en México.

Si eres de las personas que piensa aprovechar esta jornada entera de precios especiales, debes saber que existen una serie de riesgos que debes tener en mente, para garantizar tu seguridad y la protección de tus datos.

E-SKIMMING: UNO DE LOS RIESGOS DE COMPRAR EN LÍNEA DURANTE EL BLACK FRIDAY

El e-skimming suele suceder en compras virtuales. Es un reconocido modo de robo de datos personales de tarjetas de crédito y débito.

Cabe destacar que este modus operandi también suele trascender de las pantallas hacia lo físico, a través del skimming: una modalidad que usa dispositivos que se colocan en cajeros y clonan las tarjetas de los usuarios.

De acuerdo con lo que expone Milenio, un Informe Anual de Inteligencia sobre Fraude en Pagos indica que los ataques de e-skimming llegaron a tener mayor frecuencia entre los años 2023 y 2024, con más de 11 mil dominios de e-commerce afectados.

ASÍ ES EL MODUS OPERANDI DEL E-SKIMMING

En las tiendas virtuales, los hackers ingresan scripts maliciosos, con el propósito de captar los números, códigos CVV, correos y hasta fechas de vencimiento de las tarjetas que se ingresen.

Todo esto se realiza en un proceso rápido, antes de que se concrete la compra correspondiente, lo que representa una mayor dificultad para ser detectado, tanto por usuarios como por los comercios.

Para finalizar, los datos obtenidos suelen ser vendidos a otros usuarios para hacer compras fraudulentas, vaciar cuentas y causar pérdidas económicas altamente significativas.

PROFECO RECOMIENDA ESTOS CONSEJOS PARA MAYOR SEGURIDAD EN LA COMPRA EN LÍNEA

Existen diversas medidas que puedes poner en práctica para garantizar un ambiente más seguro a la hora de realizar tus compras:

1. Revisa la seguridad del sitio:

* Asegúrate de que la dirección del sitio web inicie con “https://” y que aparezca un candado cerrado en la barra de navegación. Esto indica que la conexión es segura (protocolo SSL) y tus datos están cifrados.

2. Utiliza conexiones a internet seguras:

* Realiza tus compras desde una red Wi-Fi privada y confiable. Evita usar redes públicas o abiertas, ya que pueden ser vulnerables.

3. Mantén tu software actualizado:

* Instala y actualiza soluciones integrales de seguridad (antivirus) en tu computadora o dispositivo móvil.

4. Compra en tiendas reconocidas:

* Opta por sitios web conocidos y con buena reputación. Desconfía de ofertas que parezcan “demasiado buenas para ser verdad”, pues podrían ser fraudes.

5. Consulta el monitoreo de tiendas virtuales de Profeco en su sitio web para verificar si el comercio cumple con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

6. Lee la descripción del producto:

* Revisa de forma detallada las características del bien o servicio y asegúrate de que esté en español.

7. Conoce el costo total:

* El sitio debe indicar el costo total a pagar, incluyendo impuestos y, si aplica, los gastos de envío, todo expresado en moneda nacional (pesos mexicanos - MXN).

8. Revisa políticas claras:

* Infórmate sobre las políticas de privacidad, los términos y condiciones, las políticas de envío y entrega, y las condiciones de devolución, reembolso o cancelación y si el producto tiene garantía.

9. Revisa tus Estados de Cuenta:

* Establece alertas bancarias para cualquier movimiento y revisa cuidadosamente tus estados de cuenta para detectar cargos no reconocidos a tiempo.

10. Evita enlaces sospechosos:

* No hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes o anuncios sospechosos que prometen ofertas, ya que podrían dirigirte a sitios fraudulentos (phishing).

En caso de incidencias de cualquier tipo o para resolver dudas, puedes contactar a la Profeco a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 ó 800 468 8722. También puedes solicitar la asesoría en línea, al correo electrónico asesoria@profeco.gob.mx.

