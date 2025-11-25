Nombramiento oficial del presidente de COMCE Laguna se realizará la próxima semana

Dinero
/ 25 noviembre 2025
    Nombramiento oficial del presidente de COMCE Laguna se realizará la próxima semana
    Eugenio Rivas dijo que en Coahuila que se están instalando capítulos regionales del COMCE porque se busca consolidar las regiones, ya que Coahuila es un estado muy grande y con diferentes vocaciones empresariales. FOTO: REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.

La ceremonia se llevará a cabo en el estado de Nuevo León, dentro del marco de una reunión de COMCE Noreste

Será el próximo dos de diciembre cuando se realice el nombramiento oficial de Arturo Tronco como el presidente de Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) Laguna, evento que se estará desarrollando en Nuevo León en el marco de una reunión de COMCE Noreste, señaló Eugenio Rivas Saada.

El director del COMCE Coahuila, recordó que este año concluye el periodo de Rafael Rebollar al frente de COMCE Coahuila, por lo que ya se nombró al presidente de la región Sureste como lo fue Ricardo Sandoval y la próxima semana, se realizará el nombramiento oficial de Arturo Tronco para La Laguna.

TE PUEDE INTERESAR: Caída de empleo no afectó de manera significativa a la vivienda en Ciudad Acuña: IP

En el caso de quienes serán presidentes de las regiones Centro, Carbonífera y Norte, comentó que esto será en una segunda etapa y por lo pronto, este año ya se nombró a los presidentes del Sureste y de la Laguna.

Informó que el evento en el que se dará el nombramiento a Arturo Tronco, se realizará en Nuevo León, pues se llevará a cabo en el marco de la reunión de COMCE Noreste, la cual será presidida por Javier Cendejas.

CIERRE DE CARRETERAS

En relación al cierre de carreteras que se presentó el lunes, comentó que hubo afectaciones en las carreteras principales del país, pero Coahuila se mantuvo firme y estuvieron libres, solo por Piedras Negras se realizó una protesta, pero los agricultores estuvieron en la orilla de la carretera y no intervinieron en el bloqueo.

En el caso de la Carretera que va hacia Monterrey, como viene de la 57 que son las mercancías que vienen del sur para ir a la frontera, si tuvo algo de afectación, pero más fue hacía el lado de San Luis Potosí, no en Coahuila o Nuevo León.

Y sobre el cierre de aduanas, el caso que tuvieron conocimiento fue el de Ciudad Juárez, las demás operaron normal en Coahuila, Colombia y Nuevo Laredo, entre otras.

Temas


Economía
NOMBRAMIENTOS

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La columna avanza entre ejidos bajo clima frío y terreno irregular.

Ex trabajadores de AHMSA desafían edad y enfermedades en marcha hacia Saltillo (video)
Integrantes del colectivo Mujeres que Luchan por Mujeres exigen celeridad en el mecanismo de Alerta de Género.

Torreón: se estanca la Alerta de Género en Coahuila por falta de recursos
La Comisión señaló que seguirán investigando casos de abusos de oficiales.

CDHEC: policías siguen encabezando quejas por violaciones a derechos humanos
Hay al menos ocho inversionistas interesados en la adquisición de la empresa acerera.

Estiman para enero de 2026 posible subasta de AHMSA
La primaria Estela Victoria Barragán enfrenta una ola de agresiones contra su personal docente.

Violencia contra maestros crece en primaria de Saltillo; denuncian abandono oficial
Participó personal del Instituto Municipal de las Mujeres y del Agrupamiento Violeta.

Refuerzan acciones de prevención con jornada ‘Únete al Día Naranja’ en Saltillo

El Penal de Saltillo está listo para que Gustavo purgue la condena que le espera al ser declarado culpable.

Declaran culpable a hombre por abusar de su hija, en Saltillo
Asfixia a Morena

Asfixia a Morena