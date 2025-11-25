Nombramiento oficial del presidente de COMCE Laguna se realizará la próxima semana

Será el próximo dos de diciembre cuando se realice el nombramiento oficial de Arturo Tronco como el presidente de Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) Laguna, evento que se estará desarrollando en Nuevo León en el marco de una reunión de COMCE Noreste, señaló Eugenio Rivas Saada.

El director del COMCE Coahuila, recordó que este año concluye el periodo de Rafael Rebollar al frente de COMCE Coahuila, por lo que ya se nombró al presidente de la región Sureste como lo fue Ricardo Sandoval y la próxima semana, se realizará el nombramiento oficial de Arturo Tronco para La Laguna.

En el caso de quienes serán presidentes de las regiones Centro, Carbonífera y Norte, comentó que esto será en una segunda etapa y por lo pronto, este año ya se nombró a los presidentes del Sureste y de la Laguna.

Informó que el evento en el que se dará el nombramiento a Arturo Tronco, se realizará en Nuevo León, pues se llevará a cabo en el marco de la reunión de COMCE Noreste, la cual será presidida por Javier Cendejas.

CIERRE DE CARRETERAS

En relación al cierre de carreteras que se presentó el lunes, comentó que hubo afectaciones en las carreteras principales del país, pero Coahuila se mantuvo firme y estuvieron libres, solo por Piedras Negras se realizó una protesta, pero los agricultores estuvieron en la orilla de la carretera y no intervinieron en el bloqueo.

En el caso de la Carretera que va hacia Monterrey, como viene de la 57 que son las mercancías que vienen del sur para ir a la frontera, si tuvo algo de afectación, pero más fue hacía el lado de San Luis Potosí, no en Coahuila o Nuevo León.

Y sobre el cierre de aduanas, el caso que tuvieron conocimiento fue el de Ciudad Juárez, las demás operaron normal en Coahuila, Colombia y Nuevo Laredo, entre otras.