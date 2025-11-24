Caída de empleo no afectó de manera significativa a la vivienda en Ciudad Acuña: IP

La caída en el empleo que se presentó en Ciudad Acuña no afectó en forma significativa el tema de la vivienda, señaló el empresario de la construcción, Manuel López Villarreal.

Destacó que en el norte esperan cerrar con 3 mil a 4 mil viviendas y el monto de vivienda que más les piden en esa región es de 650 mil pesos, aunque añadió que son pocos los constructores que cuentan con ese tipo de vivienda, toda vez que es muy difícil por los costos, pero añadió que siguen empujando eso.

En el caso de la falta de terrenos en el norte del estado, López Villarreal reconoció que si hay problemas, pero hay que es necesario seguirlo trabajando.

Además indicó que en el norte hay demanda de todo tipo de vivienda, aunque la más solicitada es la más pequeña.

OPINION INFORME

En el caso del segundo informe que presentó el gobernador, Manolo Jiménez, Manuel López indicó que fue un año muy productivo, se sigue manteniendo la seguridad que es un tema fundamental para las inversiones y la paz laboral, por lo que se están dando condiciones muy importantes que en otros estados del país no se tienen y por ello, añadió que hay que estar muy orgullosos del trabajo que está haciendo.