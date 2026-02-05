Nueva planta Stellantis Saltillo produce su primera RAM 1500

5 febrero 2026
    Nueva planta Stellantis Saltillo produce su primera RAM 1500
    El complejo de Saltillo cuenta con una superficie de 166 mil metros cuadrados y está equipado con una zona de carrocerías con 370 robots. FOTO: ESPECIAL.

La unidad, una Ram 1500 4x4 Crew Cab Bighorn, marca el inicio de una ambiciosa estrategia que prioriza el mercado interno

En un evento que redefine el mapa automotriz de Norteamérica, Stellantis México ha dado el banderazo de salida a la primera Ram 1500 ensamblada en la recién inaugurada planta Saltillo Truck Light Duty.

La puesta en marcha de esta línea productiva no solo amplía la capacidad del complejo de Saltillo, sino que consolida a México como un punto estratégico dentro de la operación global de Stellantis.

Las remesas a México caen un 4.6% en 2025 por las políticas migratorias de Trump

De acuerdo a Carlos Rivera, vicepresidente de Manufactura de Stellantis México, “la salida de esta primera unidad en nuestra planta es muestra de la capacidad, dedicación y calificada mano de obra mexicana”, al tiempo que destacó que la producción “reafirma nuestro compromiso con México y con nuestros colaboradores”.

Añadió que la planta se prepara para incorporar un segundo turno con una capacidad de 40 unidades por hora, lo que permitirá alcanzar una producción anual de hasta 163 mil unidades.

Destacó que este crecimiento operativo está directamente vinculado con la creación de más de 2 mil empleos directos en Coahuila, fortaleciendo el impacto económico y social del proyecto en la región de Saltillo y su área de influencia.

En un mensaje difundido por Stellantis México en LinkedIn, la empresa celebró el inicio de esta nueva etapa productiva:

“¡La nueva RAM1500 ya nació en Saltillo! Una camioneta icónica, ensamblada por manos mexicanas... está lista para recorrer los caminos de nuestro país”.

En la misma publicación, la compañía destacó que detrás de cada unidad “hay conocimiento, precisión y una cultura de calidad que distingue a nuestra gente”, y que la puesta en operación de la planta “impulsa a la industria automotriz nacional y genera nuevas oportunidades para miles de familias”.

