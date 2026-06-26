Nueva York congelará rentas en cerca de un millón de viviendas a partir de octubre

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    Nueva York congelará rentas en cerca de un millón de viviendas a partir de octubre
    Los grupos de propietarios argumentaron que la congelación de los alquileres solo dificultaría a los dueños de inmuebles el mantenimiento de sus edificios. AP

La medida impactará a una cuarta parte de la población total de Nueva York; la votación de 7 a 1 en favor de regular los alquileres es parte de la agenda del alcalde Zohran Mamdani

El gobierno de Nueva York aprobó el pasado jueves 25 de junio de 2026 la renta regulada de cerca de un millón de viviendas, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2026 y que beneficiaría a una cuarta parte de los neoyorquinos.

La Junta de Directrices de Alquiler de Nueva York, con una votación de 7 a 1, estableció que los aumentos de alquiler para los contratos de uno y dos años serían nulos a partir de octubre. La decisión de la Junta toma en cuenta factores como los salarios, la inflación, los costos de mantenimiento, los impuestos y los ingresos de los propietarios.

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La nueva política pública para regular los alquileres fue una promesa central de la campaña del ahora alcalde de Nueva York, Zohran Mamadani, que comenzó su gestión gubernamental el 1 de enero de 2026.

“Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad”, declaró Mamdani tras la votación en un comunicado. “Seguiré trabajando para lograr una ciudad más asequible mediante la construcción y preservación de viviendas asequibles, la reducción de los costos operativos de los edificios —como los seguros— y garantizando que los inquilinos conozcan sus derechos”, añadió en la nota.

Esta medida de regularización de los precios de renta, según The New York Times, suspenderá los aumentos en más del 40% de todos los apartamentos de los cinco distritos de Nueva York, implicando viviendas de lujo en rascacielos, hogares subvencionados hasta a edificios de 150 años de antigüedad.

“Se trata de la primera congelación de alquileres en la historia de la ciudad para contratos de este tipo. El caso de Nueva York podría marcar el camino para nuevas iniciativas de regulación de alquileres en distintas ciudades y estados”, informó el medio de comunicación Infobae.

La agencia de noticias Reuters informó que la Junta de Directrices de Nueva York había concluido en un estudio de 2025 que el alquiler mensual promedio de un apartamento regulado era de mil 599 dólares, en una ciudad donde el alquiler medio de un apartamento recién alquilado es de 3 mil 950 dólares, según la agencia inmobiliaria StreetEasy.

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“Una congelación de los alquileres durante dos años significa alivio y tranquilidad durante 24 meses”, declaró Farhana Rahman, líder de inquilinos de Astoria al medio The New York Times.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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