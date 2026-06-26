Trump amenaza con arancel del 100 % si prospera impuesto de la UE a los gigantes digitales

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 100% a la importaciones europeas si prospera la propuesta de la Eurocámara para crear un impuesto común sobre multinacionales digitales como Google, Apple, Meta o Amazon.

Fue a través de redes sociales, que Trump arremetió contra países europeos que, afirmó, están debatiendo la implementación “inminente” de impuestos a empresas estadounidenses.

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“Que esta declaración sirva para advertir que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100 % sobre todos y cada uno de los productos enviados a los Estados Unidos de América”, alertó.

Trump previno de que este arancel “prevalecerá sobre los acuerdos comerciales establecidos con dicho país, independientemente de si han sido implementados, firmados o no” y que este “se impondrá de inmediato”.

Cabe destacar que el presidente ha buscado repetidamente usar los aranceles como una forma de disuadir esos impuestos, pero muchos países están buscando ingresos a medida que sus economías operan cada vez más en ámbitos digitales que están dominados por empresas de Estados Unidos.

La medida podría conducir a un enfrentamiento mayor que amenaza con aumentar los precios y obstaculizar el crecimiento económico, posiblemente desencadenando una guerra comercial más amplia si la Unión Europea, integrada por 27 miembros, se viera obligada a tomar represalias.

Actualmente la Administración de Trump mantiene vigente un arancel global del 10% a las importaciones después de que el Tribunal Supremo invalidara los llamados “recíprocos” recíprocos que el presidente estadounidense impuesto en abril de 2025 a todos los países del mundo.

Por su parte Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, resaltó que las medidas unilaterales dirigidas a políticas legítimas de este tipo son injustificadas y añadió que “Si se llevan a cabo, la UE responderá con rapidez y decisión para defender sus derechos y su autonomía regulatoria”.

Defendió la tributación a las empresas tecnológicas como “no discriminatoria” y aplicada por igual a “todas las grandes empresas, independientemente de su origen”.