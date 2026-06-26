Trump amenaza con arancel del 100 % si prospera impuesto de la UE a los gigantes digitales

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    Trump amenaza con arancel del 100 % si prospera impuesto de la UE a los gigantes digitales
    El presidente de EU agregó que la sanción se aplicará a cualquier país que imponga un impuesto de ese tipo, pero en su publicación señaló específicamente a naciones europeas. AP.

El republicano aseguró que la nueva tarifa prevalecerá sobre cualquier acuerdo comercial negociado previamente.

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 100% a la importaciones europeas si prospera la propuesta de la Eurocámara para crear un impuesto común sobre multinacionales digitales como Google, Apple, Meta o Amazon.

Fue a través de redes sociales, que Trump arremetió contra países europeos que, afirmó, están debatiendo la implementación “inminente” de impuestos a empresas estadounidenses.

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“Que esta declaración sirva para advertir que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100 % sobre todos y cada uno de los productos enviados a los Estados Unidos de América”, alertó.

Trump previno de que este arancel “prevalecerá sobre los acuerdos comerciales establecidos con dicho país, independientemente de si han sido implementados, firmados o no” y que este “se impondrá de inmediato”.

Cabe destacar que el presidente ha buscado repetidamente usar los aranceles como una forma de disuadir esos impuestos, pero muchos países están buscando ingresos a medida que sus economías operan cada vez más en ámbitos digitales que están dominados por empresas de Estados Unidos.

La medida podría conducir a un enfrentamiento mayor que amenaza con aumentar los precios y obstaculizar el crecimiento económico, posiblemente desencadenando una guerra comercial más amplia si la Unión Europea, integrada por 27 miembros, se viera obligada a tomar represalias.

Actualmente la Administración de Trump mantiene vigente un arancel global del 10% a las importaciones después de que el Tribunal Supremo invalidara los llamados “recíprocos” recíprocos que el presidente estadounidense impuesto en abril de 2025 a todos los países del mundo.

Por su parte Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, resaltó que las medidas unilaterales dirigidas a políticas legítimas de este tipo son injustificadas y añadió que “Si se llevan a cabo, la UE responderá con rapidez y decisión para defender sus derechos y su autonomía regulatoria”.

Defendió la tributación a las empresas tecnológicas como “no discriminatoria” y aplicada por igual a “todas las grandes empresas, independientemente de su origen”.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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