Nvidia se convierte en la primera empresa en alcanzar un valor de 5 billones de dólares

Internacional
/ 29 octubre 2025
    Nvidia se convierte en la primera empresa en alcanzar un valor de 5 billones de dólares
    El mes pasado, Nvidia anunció que invertirá 100 mil mdd en OpenAI como parte de una asociación que añadirá al menos 10 gigavatios de centros de datos de IA para aumentar la potencia informática. FOTO: AP.

Además la empresa se está asociando con el Departamento de Energía de Estados Unidos para construir siete nuevas supercomputadoras de IA

Nvidia se ha convertido en la primera empresa en alcanzar un valor de 5 billones de dólares, solo tres meses después de que el fabricante de chips de Silicon Valley fue el primero en romper la barrera de los 4 billones.

Alcanzar este hito pone más énfasis en la agitación desatada por una fiebre de inteligencia artificial que es vista como el mayor cambio tectónico en tecnología desde que el cofundador de Apple, Steve Jobs, presentó el primer iPhone hace 18 años. Apple aprovechó el éxito del iPhone para convertirse en la primera empresa que cotiza en bolsa en alcanzar un valor de 1 billón, luego 2 billones y, eventualmente, 3 billones de dólares.

Sin embargo, existen preocupaciones sobre una posible burbuja de IA, con funcionarios del Banco de Inglaterra señalando a principios de este mes el creciente riesgo de que los precios de las acciones tecnológicas inflados por el auge de la IA puedan estallar. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha sonado una alarma similar.

El voraz apetito por los microprocesadores de Nvidia es la principal razón por la que el precio de las acciones de la empresa ha aumentado tan rápidamente desde principios de 2023. El miércoles, las acciones tocaron los 207.86 dólares antes de la apertura del mercado con 24 mil 300 millones de acciones en circulación, situando su capitalización de mercado en 5.05 billones de dólares.

En comparación, el valor de Nvidia es mayor que el PIB de India, Japón y el Reino Unido, según el FMI.

Nvidia se adelantó al adaptar sus conjuntos de chips conocidos como unidades de procesamiento gráfico (GPU), del uso en videojuegos a ayudar a entrenar potentes sistemas de IA, como la tecnología detrás de ChatGPT y generadores de imágenes.

La demanda se disparó a medida que más personas comenzaron a usar chatbots de IA. Las empresas tecnológicas se apresuraron a conseguir más microprocesadores para construirlos y operarlos.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha minimizado las preocupaciones sobre el estallido de una burbuja, diciendo que los chatbots de IA generativa que eran meramente “interesantes” cuando surgieron hace unos años, ahora se están volviendo tan útiles que serán rentables.

