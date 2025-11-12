NVIDIA llega a México: ¿ya nos montamos a la ola de la IA?

La irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas no es una moda pasajera, sino una herramienta que llegó para quedarse entre nosotros, al igual que en su momento lo hizo la computación y luego la internet. Como individuos estamos obligados a reaccionar frente a tal realidad, pero como sociedad aún más.

Y es que como todas las revoluciones que modifican de manera radical la forma como funciona el mundo, la IA constituye un desafío puntual: no se trata solamente de convertirnos en usuarios de la tecnología, sino de sacar provecho de ella.

En ese sentido es necesario tener clara una cosa: en la carrera que implica el desarrollo de la tecnología de hardware, es decir, “los fierros”, los elementos tangibles con los cuales la inteligencia artificial es posible, vamos tarde. Frente a ello, la pregunta resulta obligada: ¿en qué aspectos de esta revolución sí podemos competir?

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al anuncio, que se formalizará hoy, de una inversión importante que, de la mano de NVIDIA, la firma líder en el mundo en materia de inteligencia artificial, aterrizará en el vecino estado de Nuevo León.

Se trata, de acuerdo con la información conocida, de la construcción de una “fábrica de IA” que comenzará a operar, según lo proyectado, en el segundo trimestre del próximo año.

¿Y que es una fábrica de IA? De acuerdo con la propia NVIDIA, se trata de “una infraestructura informática especializada diseñada para generar valor a partir de los datos mediante la gestión de todo el ciclo de vida de la IA, desde la ingesta de datos hasta el entrenamiento, el ajuste fino y la inferencia de IA de alto volumen. El producto principal es la inteligencia, medida por el rendimiento de tokens, que impulsa las decisiones, la automatización y las nuevas soluciones de IA”.

En otras palabras, se trata de que la tecnología nos ayude a multiplicar la generación de productos intelectuales, es decir, a potenciar el intelecto humano de forma que tomemos mejores decisiones. Pero decirlo es muy distinto a hacerlo, desde luego.

Por ello, como país tendríamos que identificar las áreas especificas del conocimiento humano en las cuales contamos con ventajas competitivas que, con el apoyo de la IA, podemos exportar de mejor manera y con ello convertirnos en jugadores importantes en el nuevo campo del conocimiento que está ante nosotros.

Está muy bien que firmas tan relevantes como NVIDIA nos escojan como asiento de inversiones como el de esta “fábrica de inteligencia artificial”, pero si solamente pensamos en estos proyectos como fuente de empleos estaremos perdiendo de vista el potencial que tienen como motor de prácticamente cualquier actividad humana en el futuro.

Cabría esperar por ello que, además de celebrar la llegada de la inversión, comenzáramos a decidir cómo le vanos a sacar verdadero provecho.