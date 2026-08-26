Octubre será un ‘respiro’ para el sector hotelero: OCV; esperan ‘lleno total’ por eventos

El presidente de la OCV Saltillo, Enrique López Aguirre , señaló que la actividad prevista para octubre representará un respiro para el sector, ante el lento crecimiento que ha registrado la economía durante este año en materia hotelera.

Entre 35 y 40 por ciento de las habitaciones de hotel en Saltillo ya fueron reservadas para los eventos que se realizarán durante octubre. La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo estimó que ese mes habrá picos de ocupación hotelera de hasta 100 por ciento durante al menos siete días, con un promedio mensual de entre 60 y 70 por ciento y tarifas de alrededor de mil 800 pesos.

Entre los eventos programados para octubre se encuentran el Rodeo Saltillo 2026, la Convención Nacional Ganadera, la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales de Canacintra, el 1.er Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, la Cumbre Empresarial ONTOP Leadership de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE), el 100 BienFest, el Spooky & Town y el College Cup Desafío Estudiantil, entre otros.

Las expectativas para ese mes apuntan a que alrededor de 146 mil 250 personas participen en estos eventos, de las cuales 134 mil 250 serían locales y 12 mil foráneas. Ante este escenario, la OCV estima que, de los 31 días de octubre, al menos siete jornadas, distribuidas entre las diferentes semanas, podrían registrar una ocupación hotelera del 100 por ciento.

“Actualmente no hemos estado logrando el 100 por ciento de ocupación desde mayo, cuando tuvimos el evento de Cumbres. Sí hemos tenido 100 por ciento, pero unos hoteles por aquí y otros por acá; ahorita me refiero a la plaza, como toda la ciudad, siete días dispersos al 100 por ciento”, explicó López Aguirre.

Saltillo cuenta actualmente con alrededor de 4 mil habitaciones de hotel, por lo que alcanzar una ocupación total durante al menos siete días, aunada a un promedio mensual de hasta 70 por ciento, podría convertir a octubre en el mejor mes del año para el sector hotelero.