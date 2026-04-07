Ocupación e ingresos hoteleros no tuvieron repunte en marzo: OCV Saltillo

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/ 7 abril 2026
    Ocupación e ingresos hoteleros no tuvieron repunte en marzo: OCV Saltillo
    Rodarte Leos dijo que la ocupación de hoteles en este mes de marzo fue de menos del 50%, mientras que en el mismo mes del 2025 se superó esta porcentaje. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Se prevé que el impacto económico de las vacaciones de Semana Santa sea hasta abril

Durante marzo y el primer trimestre de este año no se presentó un repunte en la ocupación e ingresos hoteleros en comparación al mismo periodo del año pasado, mientras que el impacto de Semana Santa se verá hasta las cifras de abril.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, Raúl Rodarte Leos, indicó que en marzo 2026 la ocupación se ubicó en 48% contra 53% del mismo mes de 2025, lo que significó una variación de -5%.

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Entre un año y otro, la tarifa promedio se mantuvo a la par en mil 670 pesos, los ingresos hoteleros en marzo 2026 fue de 96 millones de pesos contra 110 millones de marzo 2025, lo que representó una variación de -12.72%.

En el caso de las cifras al primer trimestre del año, al 1T26 se presentó una ocupación de 42% contra 50% del 1T26, esto significó una variación de -8%, mientras que la tarifa promedio se mantuvo en 1,685 pesos y los ingresos hoteleros al 1T26 fueron de 249 millones de pesos contra 308 millones del 1T25, lo que representó una variación de -19%.

En el caso de la Semana Santa, consideró que el impacto se presentará en las cifras de abril, toda vez que de esa semana todavía lunes y martes fue marzo, mientras que los días fuertes del periodo vacacional cayeron en abril.

Por lo que respecta a las tarifas hoteleras, comentó que se han tratado de mantener y van a la par en comparación a las del año pasado, debido principalmente a la caída de la ocupación, sobre todo en lo que respecta al turismo de negocios.

Sin embargo, añadió que en abril esperan que se presente una recuperación, asimismo destacó que están los diferentes eventos que durante ese mes se realizarán en la plaza, entre ellos eventos deportivos, así como de charrería y motocross, entre otros.

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