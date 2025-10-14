Oficinas del SAT en Saltillo no se sumaron al paro nacional

Las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Saltillo fue de las que estuvieron operando de manera normal este martes, al no suspender actividades para sumarse al paro nacional al que se convocó este día.

En un recorrido realizado al interior de las instalaciones, se apreció que se estaba dando el servicio normal a los contribuyentes.

En estas oficinas son aproximadamente 1,200 contribuyentes los que se atienden diariamente, entre los que llegan con cita y no.

Asimismo los empleados trabajaron en su horario normal que fue de 8:30 de la mañana a cuatro de la tarde.

Cabe destacar que este martes, se convocó a un paro nacional a los trabajadores de las diferentes oficinas del SAT como una medida para exigir un salario digno y mejores condiciones laborales, entre otras.

De acuerdo a un reporte del SAT a nivel nacional, la atención al contribuyente se llevó a cabo de manera normal en 155 de las 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios, a nivel nacional.

En el caso de los contribuyentes que se vieron afectados por esa suspensión de servicio, el SAT le notificará la reprogramación de su cita, vía correo electrónico.