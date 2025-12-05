Once entidades, entre ellas Coahuila, concentran dos terceras partes de la riqueza en México

Dinero
/ 5 diciembre 2025
    Once entidades, entre ellas Coahuila, concentran dos terceras partes de la riqueza en México
    Fue la Ciudad de México y el Estado de México fueron los dos estados que generaron más riqueza en el país. FOTO: ESPECIAL.

Los recursos de los estados en México puede medirse de acuerdo a lo que generan con relación al Producto Interno Bruto (PIB)

CDMX.- De las 32 entidades que integran México, 11 concentraron dos terceras partes de la riqueza generada en el país, de acuerdo con los resultados del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2024, dados a conocer por el Inegi.

En términos nominales, las entidades con mayor aportación al PIB nacional fueron: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Puebla y Sonora; de manera conjunta contribuyeron con el 66.7% del PIB nacional a precios básicos en 2024.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE) 2024. Este programa permite a las y los usuarios dar seguimiento a la dinámica de las entidades federativas, sus respectivas actividades económicas y su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Destaca el caso de la Ciudad de México que por sí sola es responsable del 15% de la riqueza generada en el país, resultado principalmente del peso que tiene el sector servicios en la entidad.

Le siguen en orden de importancia, el Estado de México y Nuevo León con el 9.1% y 8.1% respectivamente, que se caracterizan principalmente por su perfil industrial.

Durante el año pasado, el PIB nacional registró una variación anual de 1.4% en términos reales, en relación con 2023. En este periodo, 22 entidades incrementaron su PIB, nueve lo disminuyeron, mientras que Baja California no registró una variación significativa.

Los estados con más crecimiento fueron Oaxaca, con una tasa de 5.4%; Zacatecas, con 4.9%; Durango, con 4.7%; Guanajuato, con 4.0%; Yucatán, con 3.9%; Baja California Sur y Puebla, con 3.5% en cada estado; Nuevo León, con 3.4%; Veracruz, con 3.1%; Hidalgo, con 2.8%, y Chiapas, con 2.7%.

