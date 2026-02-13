Oro y plata cierran con tropiezos en sus precios

La semana en los mercados de capitales cerró con una alza y caída de los precios para el oro y la plata, ya que el metal dorado rompió la barrera de los 5 mil dólares por onza, mientras que la plata cayó consecutivamente hasta llegar a los 76 mil dólares por onza.

El oro reportó una caída superior al 3% y la plata experimentó una picada mucho más severa, desplomándose un 11%.

Además, los cambios en los precios del oro respondieron a una liquidación masiva en el sector tecnológico, según analistas de UOB Global Economics, pues la sobrevaloración de la Inteligencia Artificial activó ventas algorítmicas (automatizadas sin intervención humana) que arrastraron a los metales preciosos en su caída.

Sin embargo, el metal dorado recuperó terreno gracias a un dólar debilitado por datos de inflación de Estados Unidos (2.4%) menores a lo previsto.

Dependiendo del próximo reporte del PIB estadounidense, una cifra robusta podría fortalecer al dólar y presionar nuevamente a la baja tanto al oro como a la plata, informó UOB Global.

EVENTOS SOCIOPOLÍTICOS Y ECONÓMICOS COMO FACTORES DE POSIBLE INFLUENCIA EN LOS MERCADOS

Intervención del Banco de Japón: Las elecciones y la política monetaria nipona que afectaron la paridad del dólar.

Política de Reservas de China: El consejo de reguladores chinos de limitar tenencias en bonos del Tesoro de EU.

Datos de Empleo en EU: Las Nóminas No Agrícolas y la Tasa de Desempleo (enero).

Expectativas de la Reserva Federal (Fed): Las probabilidades de recortes de tasas en marzo (herramienta FedWatch).

Inteligencia Artificial y Trading Algorítmico: Los temores de una burbuja o corrección en empresas de IA, así como la ejecución automática de ventas que amplifica las caídas repentinas.