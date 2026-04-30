Pacto del Gobierno Federal será de gran ayuda para empresas siderúrgicas: IP

Tras señalar que son 90 mil los empleos los que están en riesgo en la industria del acero en México, Antonio Domínguez Lara, dijo que fue un acierto el acuerdo que firmó la presidenta, Claudia Sheinbaum con la industria siderúrgica nacional, pues ayudará a mitigar un poco la caída en la demanda que se tiene a causa de los aranceles de Estados Unidos.

El ex presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) señaló que la producción de acero en México en comparación a lo que se tenía hace cinco años, presenta una caída de 25 a 30%, mientras que la capacidad instalada que hay en la industria siderúrgica mexicana es de un 64%.

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Domínguez Lara indicó que en 2025 la producción de acero en México fue de 16 millones 800 mil toneladas, cuando el país es capaz de producir 25 millones de toneladas, sin embrago, la industria se ha visto afectada por los aranceles al acero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el caso del empleo, indicó que se ha caído en esta industria y son 90 mil los que están en riesgo, aunque resaltó que el empleo generado por las empresas siderúrgicas son de los que están bien remunerados.

Sin embargo, ahora con el pacto que el formó entre el Gobierno Federal y la industria siderúrgica, el cual consiste en que todo el acero que se utilicen en sus proyectos sea del que se produzca en México, se ayudará a mitigar un poco la caída por el efecto de las tarifas.

Agregó que no es la solución a todos los problemas, pero claro que ayuda si esto representa tres millones de toneladas, lo que equivale a un 16% más de la producción nacional.

En el caso del T-MEC, el también director de Proyectos en Deacero, comentó que ahora están esperando que haya realmente una buena negociación del Gobierno Federal con los aranceles.

Por su parte, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez sobre el acuerdo firmado entre la industria siderúrgica mexicana y el Gobierno Federal, comentó que es una decisión acertada de su parte porque es proteger a lo que se produce en México.

Sin embargo, añadió que también hay que ver qué implicaciones tiene porque los principales productores del país si tienen las condiciones para abastecer lo que el país requiere, aunque al final del día es bueno.

Aunque también aclaró que no comulga con las políticas proteccionistas porque al final del día debe haber un libre comercio y una apertura donde mejores condiciones existan, aunque hoy el mundo adopta está inercia económica y hay que esperar a los resultados.