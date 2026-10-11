Paro técnico en planta de GM Ramos Arizpe tuvo un impacto financiero bajo

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    Paro técnico en planta de GM Ramos Arizpe tuvo un impacto financiero bajo
    La detención de la producción de los días ocho y nueve de octubre de 2026 fue de manera planeada según informó el CIAC. OMAR SAUCEDO

El Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC) declaró que el paro de dos días no colapsó inventarios

Luego del paro de dos días que realizó la Planta de Ensamble de General Motors (GM) en Ramos Arizpe, la presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), Lourdes Cobos comentó sobre el tema de proveedores y consideró que el impacto financiero y operativo inmediato fue muy bajo.

Lo anterior por la duración que fue únicamente dos días (los días ocho y nueve de octubre), junto con el fin de semana. Asimismo resaltó lo que es la cadena de suministro y logística (Just in Time), las plantas Tier1 y Tier2 en Ramos Arizpe, Saltillo y Arteaga que programan sus embarques en sincronización directa con los paros comunicados por la armadora.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/general-motors-de-ramos-arizpe-aplica-paros-tecnicos-tras-concluir-produccion-de-blazer-a-gasolina-KA23987278

Un paro de 48 horas laborales no colapsa inventarios, simplemente pausa las ventanas de entrega en planta, precisó el CIAC.

Finalmente, Lourdes Cobos resaltó también la flexibilidad de inventarios, ya que los proveedores absorben la pausa usando estas 48 horas para realizar inventarios cíclicos, mantenimiento preventivo de herramentales propias o ajuste de stock de seguridad (buffer stocks).

Cabe destacar que el paro técnico programado de dos días que se realizó en la Planta de Ensamble de GM Ramos Arizpe fue para llevar a cabo la reconfiguración de sus líneas de producción, de acuerdo al plan actual de manufactura. Las operaciones se reanudan este lunes 12 de octubre.

Un paro técnico es una suspensión temporal o reducción de las actividades laborales en una empresa, causada por factores externos o internos como baja en las ventas, falta de materia prima, exceso de inventario o ajustes en la producción (como en el sector automotriz).

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