Paros de fin de año impactarán alrededor de 30 mil trabajadores en la región sur

Entre 25 mil a 30 mil trabajadores de la industria automotriz en la Región Sureste de Coahuila, son los que se verán impactados por los paros de fin de año que se estarán realizando durante la última quincena de diciembre.

El secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez, señaló que estos son los paros normales de fin de año, no son por cuestiones de crisis económica, aranceles o negociaciones del T-MEC.

Agregó que son los paros que normalmente se dan año con año; se está hablando de que puede ser los últimos 15 días de diciembre cuando la industria automotriz realiza paros escalonados o graduales, aunque no se espera que alguna empresa realice un paro por completo.

En el caso de la fecha exacta del paro de fin de año en el Complejo de General Motors en Ramos Arizpe, Medina Ramírez dijo no tenerla porque en este momento están negociando los sindicatos con la empresa, aunque también se espera que un gran porcentaje de los trabajadores realicen labores de mantenimiento o reparaciones, mientras que otros pueden recibir capacitaciones para adecuaciones de procesos.

REALIZO UN PARO GM RAMOS

General Motors de México confirmó que en GM Ramos se realizó un paro del 26 de noviembre al primero de diciembre, por lo que a partir de este martes se estarán reintegrando los trabajadores, aunque no confirmó el número.

Consultado sobre ello, Medina Ramírez comentó que fue un paro no general y solo por unos días, fue primeramente ensamble y en algunas líneas.