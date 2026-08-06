Parques industriales podrían estar expuestos a presiones arancelarias y a la sobreoferta de espacios en México

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    Parques industriales podrían estar expuestos a presiones arancelarias y a la sobreoferta de espacios en México
    Los parques industriales que hay en Derramadero son un ejemplo de la concentración de capital industrial en todo Saltillo en los giros automotriz y metal-mecánico. OMAR SAUCEDO

La fuerte concentración del sector automotriz y metal-mecánico, así como la infraestructura eléctrica en demanda por la IA podría alterar el escenario industrial

La concentración en sectores tradicionales como el automotriz y el metal-mecánico expone a los parques industriales a vulnerabilidades operativas y financieras ante coyunturas externas, como la incertidumbre arancelaria o la sobreoferta de espacios.

En contraste, la diversificación de vocaciones industriales opera como un mecanismo de contención ante fluctuaciones de mercado.

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Casos como el de Jalisco muestran cómo la integración de sectores como electrónica, semiconductores, dispositivos médicos y logística permite mantener tasas de disponibilidad industrial bajas —alrededor del 5.7%— y absorciones de espacio constantes, a diferencia de mercados dependientes de un solo motor productivo.

Sin embargo, la diversificación hacia nuevas industrias requiere responder a requerimientos técnicos específicos, donde la infraestructura energética representa el principal desafío de competitividad.

La creciente adopción de tecnologías como inteligencia artificial, centros de datos, robótica y electromovilidad demanda volúmenes elevados de energía constante y de calidad.

Para mitigar esta restricción en el corto y mediano plazo, marcos regulatorios recientes permiten a los desarrollos industriales autoabastecerse hasta con 20 megawatts, facilitando la instalación de proyectos de alto consumo energético.

Para regiones con un fuerte perfil manufacturero tradicional, como Coahuila, equilibrar la especialización automotriz con nuevos sectores tecnológicos y asegurar la infraestructura eléctrica necesaria se perfilan como pasos determinantes para reducir la vulnerabilidad comercial y sostener el crecimiento industrial.

(Con información de El Economista)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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