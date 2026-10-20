Participaciones federales de México registran su primera disminución desde el 2020

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    Participaciones federales de México registran su primera disminución desde el 2020
    Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León son los cinco estados que aportan el 41.2% del total del Ramo 28. VANGUARDIA

La caída fue de 1.8% a tasa anual real durante el acumulado enero-agosto del 2026; el Ramo 28 representó el 50.4% del gasto federalizado a nivel nacional

En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó una caída en las participaciones federales, denominado Ramo 28, pues cayeron 1.8% a tasa anual por una cantidad de 983.677 millones de pesos en el acumulado enero-agosto del 2026. Esto representó la primera baja de este periodo con respecto al de los últimos seis años.

En la primera mitad de 2026 las participaciones federales representaron 50.4% del gasto federalizado, que es todo el dinero que el gobierno transfiere a los subnacionales (estados y municipios) y es una parte fundamental de sus ingresos totales. Se compone de las siguientes categorías: aportaciones federales, convenios, subsidios y participaciones.

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Las participaciones federales son recursos que transfiere la Federación a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Su principal uso es para la cobertura presupuestal de las necesidades de gasto corriente (sueldos y recursos materiales), así como para pagos de deuda y obra pública.

ESTADOS REPORTAN CAÍDAS

De las 32 entidades federativas, 20 registraron bajas anuales de sus participaciones federales durante enero-agosto del año 2026.

Las caídas más bajas se reportaron en Campeche (35.1% a tasa anual real), Veracruz (-17.9%), Quintana Roo (-9.7%), Aguascalientes (-7.6%), San Luis Potosí (-5.6%) y Chihuahua (-5.4 por ciento).

En cambio, las mayores alzas anuales en participaciones federales fueron en Hidalgo (+10.1%), Zacatecas (+6.3%), Chiapas (+4.9%), Colima (+4.8%), Durango (+3.6%), Coahuila (+3.5%) y Guanajuato (+3.3 por ciento).

Las entidades aportaron con el mayor monto a las participaciones federales totales (pues representaron el 41.2% de estas) fueron Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. Solamente Jalisco registró un crecimiento de 1.6% a tasa anual.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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