Participaciones federales de México registran su primera disminución desde el 2020

En la primera mitad de 2026 las participaciones federales representaron 50.4% del gasto federalizado, que es todo el dinero que el gobierno transfiere a los subnacionales (estados y municipios) y es una parte fundamental de sus ingresos totales. Se compone de las siguientes categorías: aportaciones federales, convenios, subsidios y participaciones.

En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ) reportó una caída en las participaciones federales, denominado Ramo 28, pues cayeron 1.8% a tasa anual por una cantidad de 983.677 millones de pesos en el acumulado enero-agosto del 2026. Esto representó la primera baja de este periodo con respecto al de los últimos seis años.

Las participaciones federales son recursos que transfiere la Federación a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Su principal uso es para la cobertura presupuestal de las necesidades de gasto corriente (sueldos y recursos materiales), así como para pagos de deuda y obra pública.

ESTADOS REPORTAN CAÍDAS

De las 32 entidades federativas, 20 registraron bajas anuales de sus participaciones federales durante enero-agosto del año 2026.

Las caídas más bajas se reportaron en Campeche (35.1% a tasa anual real), Veracruz (-17.9%), Quintana Roo (-9.7%), Aguascalientes (-7.6%), San Luis Potosí (-5.6%) y Chihuahua (-5.4 por ciento).

En cambio, las mayores alzas anuales en participaciones federales fueron en Hidalgo (+10.1%), Zacatecas (+6.3%), Chiapas (+4.9%), Colima (+4.8%), Durango (+3.6%), Coahuila (+3.5%) y Guanajuato (+3.3 por ciento).

Las entidades aportaron con el mayor monto a las participaciones federales totales (pues representaron el 41.2% de estas) fueron Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. Solamente Jalisco registró un crecimiento de 1.6% a tasa anual.